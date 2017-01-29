Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan:

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TEKİRDAĞ (AA) - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "İnşallah 1915 Çanakkale Köprüsü sadece Çanakkale'yi değil Edirne'yi Tekirdağ'ı, Kırklareli'ni özellikle Trakya bölgesinin ekonomisini, sanayisini kalkındıracaktır. Çünkü Marmara Denizi'nin etrafını ring haline getirmiş olacağız. Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Çanakkale Köprüsü ve bunların bağlı olduğu otoyollar bölgenin kalkınmasını sağlayarak ileriye taşıyacaktır." dedi.

Arslan, AK Parti Hayrabolu İlçe Danışma Kurulu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin son 14 yılda katettiği mesafeyi dünyanın gıpta ile izlediğini söyledi.

Türkiye'nin ilerlemesini ve başarısını dünya mazlumlarının zevkle izlediğini ve dua ettiğini ancak bazılarının da bu başarıları çekemediğini ifade eden Arslan, "Çekemeyenler de bize her alanda çelme takmak için bizim başımıza çoraplar örmek için boş durmuyorlar. Onlar boş durmazken onlara maşalık eden, onlara alet olan, onlara hizmet eden ne yazık ki içimizden hainler çıkıyor. FETÖ'sü çıkıyor, PKK'sı çıkıyor, DAEŞ'i, YPG'si, PYD'si, DHKP-C'si çıkıyor." diye konuştu.

Türkiye'nin, birlik içinde hainliklerin üstesinden geleceğini ifade eden Arslan, şöyle konuştu:

"Bin yıldır bu coğrafyada herkes omuz omuza, birlik içerisinde nasılki ortaya çıkan hainlerin hakkında gelmişse halk tabiri ile bunların ağababalarının da üstesinden gelecektir. Buna hiç kimsenin şüphesi olmasın. Esas olan bekamız istikbal ve istiklalimizdir. Esas olan bu vatanı çocuklarımıza sağlam bir şekilde bırakmaktır. Buna hiç kimsenin şüphesi olmasın. Şüphesi olan varsa yüz yıl önceye baksın. Yüz yıl önceki Çanakkale'deki, Sarıkamış'taki mücadeleye nasıl ki Tekirdağlı, Çanakkaleli, Kastamonulu, Konyalı, Kayserili, Trabzonlu, Karslı omuz omuza verip onu batırdı. Onlara diyoruz ki yüz sene önceyi unutmuş olabilirsiniz. Birileri yüz sene önceyi unutturmuş olabilir ama o kadar uzağa gitmeyin. 15 Temmuz'a gidin."

"15 Temmuz'da dünya boş durmadı. Büyüyen, yükselen büyük hedefler koyan Türkiye Cumhuriyet'inin yolunu kesmek için onun lideri olan Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarını alaşağı edebilmek için oyalayabilecekleri en büyük en güçlü son oyunu oynadılar" diyen Bakan Arslan, şöyle devam etti:

"Hain bir darbe girişimine kalkıştılar ama bu millet birlik beraberlik içerisinde dil demeden, din, mezhep ve etnik yapı demeden millet olma şuuru ile meydana çıktı. Öyle şamar vurdu ki tankın karşısında, topun karşısında göğüsünü siper etti. Şehit ve gazi olmak pahasına hainler karşısına dikildi. Nene Hatun diye bir ecdat vardır. Onun torunları olan kadınlarımız, kızlarımız o gece meydanlara çıktı. Hainlerin karşısında durdu. Onlar bunları hesaba katmadılar. Onlar Türkiye gençliğinin apolitik yetiştiğini zannediyorlardı. Onlar gençlerin ya şehit olurum ya gazi olurum diyerek sokaklara çıkacaklarını hesaba katmadılar. Onlar o gençlerin babalarından, annelerinden ecdadının kahramanlıklarını dinlediklerini hesaba katmadılar. Allah sizlerden razı olsun o akşam o dersi de verdiniz."

- "Hızlı tren projelerine devam edeceğiz"

Bakan Arslan, Trakya'nın ecdat kanıyla sulanmış altın değerinde bir bölge olduğunu ifade etti.

Trakya'nın Avrupa ile Asya'yı birbirine bağlayan köprü konumunda olduğunu aktaran Arslan, "Dünyanın başka yerinde böyle bir coğrafya yok. Dünyada hiç bir yerde 3 kıtayı birbirine bağlayan başka bir toprak yok" şeklinde konuştu.

Türkiye'de hızlı tren projelerini devam ettirdiklerini dile getiren Arslan, şu ifadeleri kullandı:

"25 bin kilometre bölünmüş yol yaptık. Bununla da yetinmedik. Dünyanın sekizinci Avrupa'nın altıncı yüksek hızlı trenine sahip ülkesi haline geldik. Edirne'den, Kapıkule'den, Tekirdağ'dan İstanbul'a oradan da Kars'a gidecek hızlı tren projelerini devam ettiriyoruz. Bu projelerden birisi de Halkalı-Çerkezköy ve Kapıkuleye giden hızlı tren projesinin bu sene inşalah inşaatına başlayacağız ve ihalesini yapacağız. 'Marmaray'ı yapacağız denizin altından gideceğiz. Avrasya'yı yapacağız denizin altından gideceğiz.' Eskiler de söylüyordu ama onlar sadece söylüyordu. AK Parti söylemekle kalmıyor. Her söylediğini gerçekleştiriyor."

- "Marmara denizinin etrafını ring haline getirmiş olacağız"

Bakan Arslan, Yavuz Sultan Selim Köprüsü gibi, İstanbul ve İzmir'i otoyolla bağlayan Osmangazi Köprüsü gibi 1915 Çanakkale Köprüsü'nü de yapacaklarını söyledi.

1915 Çanakkale Köprüsü'nün Türkiye'nin gurur projelerinden biri olduğunu belirten Arslan, "Çanakakkale'yi, Trakya'yı Anadolu'ya 1915 Çanakkale Köprüsü'ne bağlayacağız. Onu da otoyollarla Tekirdağ üzerinden İstanbul ve Avrupa'ya bağlayacağız dedik', demekle kalmadık üç gün önce ihalesini yaptık" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin büyük projelere imza atmasını dünyanın hayretle izlendiğini söyleyen Arslan, şu ifadeleri yer verdi:

"Herkes hayretle bakıyor. Türkiye bu kadar batırılmaya çalışılırken Türkiye'nin ekonomisini bu kadar zayıf göstermeye çalışıyorken bu Türkler 10 milyar Türk lirası üzerindeki bir ihaleyi gözlerini kırpmadan gerçekleştiriyorlar diye gıpta ile izliyorlar. İnşallah 1915 Çanakkale Köprüsü sadece Çanakkale'yi değil Edirne'yi, Tekirdağ'ı Kırklareli'ni özellikle Trakya bölgesinin ekonomisini, sanayisini kalkındıracaktır. Çünkü Marmara Denizi'nin etrafını ring haline getirmiş olacağız. Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Çanakkale Köprüsü ve bunların bağlı olduğu otoyollar bölgenin kalkınmasını sağlayarak ileriye taşıyacaktır."

- "Değiştirmek istediğimiz vesayet rejimidir"

Türkiye'nin sürekli güçlenen bir ülke olduğunu söyleyen Arslan, "Biz büyüdük, biz güçlendik. Biz başkalarının istediği role göre değil milletimizin menfaatinin gerektirdiği role göre hareket etmeliyiz. O yüzden istikrarlı ve güçlü bir şekilde yolumuza devam etmeliyiz" dedi.

Türkiye'de vesayet rejimini değiştirmek istediklerini vurgulayan Arslan, "Biz ne diyoruz, rejim belli. 93 yıl önce Ulu Önder Atatürk başta olmak üzere adını koymuş. İstiklal mücadelesi verilirken adını koymuş. Cumhuriyet rejimi ama bizim değiştirmek istediğimiz rejim vesayet rejimidir" diye konuştu.

AK Parti'nin güçlü bir şekilde mücadele ettiğini ama her taraftan birilerinin çelme taktığını anlatan Arslan, şunları kaydetti:

"Hükümet olduk, 363 milletvekilimiz var. Birileri dedi ki 'Sen hükümet olabilirsin ama bu ülkeyi hükümetler idare etmiyor. Bu ülkeyi vesayet odakları idare ediyor. Onlar ne derse o olacak'. AK Parti bir taraftan milletine hizmet etmek istiyor bir taraftan da vesayet odakları ile mücadele ediyor. Eğer o vesayet odakları olmasaydı Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarının 14-15 yıllık koşturması sonucunda Türkiye 4-5 misli daha fazla büyüyecekti. Çünkü biz bir taraftan yukarı çıkıyoruz ama bir taraftan birileri de paçamızdan asılıyor. Biz diyoruz ki artık paçamızdan asılmayın. Çünkü bizim yolumuz doğru yol. Diyorlar ki 'Bunlar bir karar aldılar anayasa değişikliğine gidiyorlar'. Artık yürütme ve yasama birbirinden ayrılacak yasama ve yürütme çok daha güçlü hale gelecek. Cumhurbaşkanının başkanlığındaki hükümet çok daha güçlü hale gelecek. Bunlar da diyor ki 'Eğer bunlar bu kadar büyürse artık bize sıra gelmez'. Çalışın, söz verin, verdiğiniz sözü tutun. AK Parti belediyecilik başarısı ile bu noktaya geldi. 'Vesayet odakları ile bir olup iktidar ortağı olabilir miyiz diyorlar'. O yüzden 'hayır' diyorlar. Onlar ne derse desin bu millet bu karara 'evet' diyecektir . Bundan sonra ülkenin daha iyi noktaya gidebilmesi adına bu karara 'evet' diyecektir. Ülkenin geleceğine, ülkenin istiklaline, ülkenin güvenli bir şekilde yarınlara yürümesine evet diyecektir."

Toplantının ardından Hayrabolu'dan ayrılan Bakan Arslan, Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Kırklareli Valisi Esengül Civelek, AK Parti Tekirdağ Milletvekilleri Mustafa Yel, Ayşe Doğan ve Metin Akgün, AK Parti Kırklareli Milletvekilli Selahattin Minsolmaz ile Muratlı ilçesindeki çevreyolu şantiyesinde incelemelerde bulundu.