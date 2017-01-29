Şanlıurfa'daki ilginç yapı Suriyelilere ev oldu

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yapısıyla dikkati çeken bina, Suriyeli sığınmacılara ev sahipliği yapıyor.

İlçenin Şirinkuyu Mahallesi'nde bulunan Selahattin Gül'e ait 3 katlı üçgen şeklindeki bina, bir tarafı bir metre diğer tarafı ise 4 metre genişliğindeki görünümüyle ilgi çekiyor.

Yaklaşık 50 metrekare üzerine inşa edilen, her katında iki odayla küçük banyo ve tuvaletin bulunduğu evde ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeli Hacce ailesi yaşıyor.

Suriyeli sığınmacı Ali Hacce, gazetecilere yaptığı açıklamada, 4 kişilik ailesiyle binada kaldığını, ev sahibinin kendilerinden kira almadığını söyledi.

Bina bitişiğinde evi bulunan Mustafa Alpaslan ise binanın farklı bir yapısını bulunduğunu belirtti. Binanın 5 yıldır kullanılmadığını aktaran Alpaslan, soğuk kış günlerinde sığınmacıların ilginç yapıda barınma imkanı bulduğunu sözlerine ekledi.