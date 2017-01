CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun:

ORDU (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "İnanıyorum ki ilimiz fındıktan sonra en büyük gelir kaynağını turizmden elde edecektir." dedi.

Torun, Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Kabadüz Belediyesince düzenlenen 12. Çambaşı Yayla Festivali'ne katıldı. Festivalin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Torun, Ordu’da turizmin her geçen gün geliştiğini ifade etti.

"Dünyada eşi benzeri olmayan güzelliklere sahip bir ile sahibiz" diyen Torun, "Çambaşı ve güzel doğa. Bu tür güzellikleri, böylesi doğal güzellikleri hep başka diyarlarda görürdük. Belgesellerde içimizi çekerek hayranlıkla izlerdik. Halbuki Ordumuzda daha güzel doğal güzellikleri barındırıyormuşuz da biz farkında değilmişiz." diye konuştu.

Festivalde hemşehrileri ile olmaktan dolayı memnuniyetini dile getiren Torun, "Gerçekten öyle güzel bir ülkede, öyle güzel bir ilde yaşıyoruz ki her mevsimi ayrı bir güzellik. Denizi ayrı güzel, doğası ayrı bir güzel, kışı da ayrı bir güzel. Gerçekten bunlar en iyi şekilde değerlendirip, ilimizin turizminin gelişmesinde, ilimizin turizmde çok daha iyi bir yerde yer almasında katkıları olacaktır." şeklinde konuştu.

Bölge halkının elindeki hazinenin kıymetini bilmesini gerektiğini vurgulayan Torun, şöyle devam etti:

"Son günlerde Sayın Valimizin de çalışmalarıyla birlikte Ordu’da turizm her geçen gün gelişiyor ve büyüyor. İnanıyorum ki dünyada eşi benzeri olmayan güzelliklere sahibiz. Sadece bunu tanıtmaya ve dünyayla paylaşmaya ihtiyacımız var. Şu anda bulunduğumuz ortam İsviçre’nin Alpler'inden, Avusturya’nın kayak merkezlerinden hiç bir farkı yok. Hatta daha güzel diyebilirim. Yeter ki bunları tanıtalım, anlatalım ve bu güzellikleri dünyayla paylaşalım. Bu katma değer olarak bize dönecektir, refah olarak bize dönecektir. İnanıyorum ki ilimiz fındıktan sonra en büyük gelir kaynağını turizmden elde edecektir. Neden olmasın. Bakın denizimiz var, doğamız var, her şeyimiz var. Yeter ki bunları dünyaya tanıtalım anlatalım. Ondan sonra turist sayımız kat be kat artacaktır. Buna olan inancımız tam."

Torun, Ordu'nun 1 milyon turist hedefinin bulunduğunu, yapılan çalışmalarla bu hedefin kısa sürede yakalanacağına inancının tam olduğunu sözlerine ekledi.