Judo: Ümitler Türkiye Şampiyonası

ORDU (AA) - Ordu'da düzenlenen Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası sona erdi.
Recep Kara Spor Salonu'nda 62 ilden 815 sporcunun katıldığı şampiyonanın son gününde, Ümitler 1. Lig takım seçme müsabakaları yapıldı.
Seçmelere kadınlarda 21, erkeklerde ise 24 kulüp katıldı. Müsabakalar sonunda ilk 12'ye girerek 1. Lig'i oluşturan takımlar şunlar:
Kadınlar 1. Lig:
Ankara EGO, Ankara Etimesgut Belediyespor, Bursa Osmangazi Belediyespor, Trabzonspor, İzmir Olimpik, Karaman Gençlikspor, Trabzon Ayyıldız, Aksaray Çağlayan, İstanbul Mavi Haliç, Konya Büyükşehir Belediyespor, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor, Manisa Salihli Belediyespor
Erkekler 1. Lig:
Ankara EGO, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor, Manisa Büyükşehir Belediyespor, Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyespor, Bursa Osmangazi Belediyespor, İzmir Büyükşehir Belediyespor, Balıkesir İDA, Trabzon Büyükşehir Belediyespor, Samsun Balcı Gençlikspor, Manisa Salihli Belediyespor, Ankara Etimesgut Belediyespor
Şampiyonanın ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, "Dolu dolu bir şampiyonayı daha geride bıraktık. Katılım sağlayan sporcularımıza, kulüplere, hakemlerimize ve tüm Ordululara teşekkür ederim." dedi.
Genç sporcuların performanslarını çok beğendiğini dile getiren Huysuz, "Bu gençlerle 2024'ün takımlarını oluşturacağız. Hepsinden çok ümitliyiz. İnşallah Türk judosu bu sporcularımızın sayesinde çok daha iyi yerlere gelecek." diye konuştu.
Huysuz, şampiyonanın Ordu'da yapılmasına katkı sağlayan Ordu Valiliğine, Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Altınordu Belediyesine teşekkür etti.