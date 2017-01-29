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ERZURUM (AA) - Erzurum'da düzenlenen 3. Uluslararası Emrah Özbay Buz Tırmanış Festivali'nin ikinci gününde dağcılar, buz tutmuş 4 ayrı şelalede tırmanış gerçekleştirdi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen festival için kente gelen dağcılar, konakladıkları Uzundere ilçesinden tırmanış gerçekleştirecekleri şelaleler için sabahın erken saatlerinde yola çıktı.

Dört ayrı gruba ayrılan dağcılar, zorlu yolculukların ardından Uzundere ilçesindeki Serafin, Abinis, Şenyurt ile Cevizli Mahallelerindeki şelalelere ulaştı.

Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Portekiz, Fransa, İspanya, İsviçre, İtalya, Kırgızistan, Gürcistan ve İran'ın da aralarında bulunduğu 19 ülkeden dünyaca ünlü dağcılar, milli dağcılar Tunç Fındık ve Doğan Palut gözetiminde buzdan şelalelere tırmanışlarını sürdürdü.

- Vali Azizoğlu buz şelalesine tırmandı

Festivalin ikinci gününde ilçe merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Serafin Şelalesi'ne gelen Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu ve Belediye Başkan Vekili Mevlüt Doğan, özel kıyafetlerini giydikten sonra tırmanış yaptı.

Azizoğlu'nun, yüksekliği 30 metre olan şelaleye başarılı tırmanışı sırasında halatı, Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) Başkanı Ersan Başar tuttu.

Vali Azizoğlu, burada yaptığı açıklamada, Erzurum'un Türkiye'de buz tırmanışı yapılabilecek en önemli yerlerden biri olduğunu ve organizasyonun da artık uluslararası bir hüviyet kazandığını söyledi.

Dünyanın birçok ülkesinden bu sporu seven ve yapmak isteyen sporcuların bölgeye geldiğini belirten Azizoğlu, "Ben de arkadaşlarımızın desteğiyle buza tırmandım. Hakikaten zevkli ve yorucu bir spor. Spor insana efor kaybettirir ama spor yaparak insan zindeleşir, vücudu rahatlar. Ben bu yörenin insanıyım, çocukluğum Artvin'de, Şavşat'ta geçti. Dağlarda taşlarda yaşadık. Çocukluğumuzda aşina olduğumuz dağlar, yaylalar. Demek ki o zaman böyle şeyler yapmışız ki alıştık ama zordu, epey yorucuydu." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkan Veliki Doğan da organizasyon için onlarca dağcının kente geldiğini, kapsamı geniş bu organizasyonu düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Uzundere ilçesinin coğrafi özellikleri bakımından Türkiye'nin ender yerleşim yerlerinden biri olduğunu vurgulayan Doğan, "İnşallah yakın zamanda burada uluslar arası organizasyonlar düzenleyeceğiz. Burada yeni dağcı kardeşlerimiz yetişecektir. Seyri güzel ve kazasız bir festival olmasını diliyorum. İlçe geneli dağcılık potansiyeli bakımından oldukça zengin. Oraların da tespitini yapıp federasyon ile ulusal ve uluslararası etkinlikler düzenlemeye gayret edeceğiz." dedi.

- "Türkiye şampiyonası yapacağız"

TDF Başkanı Başar ise festivalin kendileri için önemli olduğunu, yıl sonunda Türkiye şampiyonası yapma düşüncelerini paylaştı.

Türkiye şampiyonasının, dünya şampiyonasının ön çalışması niteliğinde olacağına işaret eden Başar, "İnşallah gelecek yıllarda buz tırmanışı dünya şampiyonasını Uzundere'de yaparız. Burası doğa, yapı ve bölge olarak dünya şampiyonasına ev sahipliği yapabilecek değerde bir yer." ifadelerini kullandı.

Festivalin organizatörlüğünü yapan Atak Arama Kurtarma ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Çetin Bayram da Erzurum'un ulaşım, lojistik ve güvenlik açısından buz tırmanışı bakımından en önemli merkezlerden biri olduğunu kaydetti.

- 15 metre yükseklikte tulum çaldı

Renkli görüntülere sahne olan festivale katılan Rizeli bir dağcı da önce odun ateşi etrafında, ardında da buz şelalesine çıkarak 15 metre yükseklikte tulum çaldı.

Genç dağcının mini konseri, ilgiyle izlendi.

Tırmanışın yapıldığı bölgede jandarma ekipleri geniş çaplı güvenlik önlemleri alırken UMKE ekipleri de hazır bekledi.