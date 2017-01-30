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Kahramanmaraş'ta cezaevi firarisi hükümlü yakalandı

30 Ocak 2017 Pazartesi, 12:05
Kahramanmaraş'ta cezaevi firarisi hükümlü yakalandı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta cezaevinden firar eden hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 2008'de bir kişiyi silahla öldürdüğü, bir kişiyi de yaraladığı gerekçesiyle hakkında 23 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.D. (50), geçen kasımda Kahramanmaraş E Tipi Kapalı Cezaevinden Türkoğlu Açık Cezaevine nakledildi.

Yaklaşık bir ay sonra buradan firar eden hükümlüyü yakalamak için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Bürosu ekiplerince çalışma başlatıldı.

Ekipler, hükümlüyü, Kanuni Mahallesi'nde bir eve düzenlenen operasyonla yakaladı. K.D, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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