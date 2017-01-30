Trabzonspor'a Yusuf Yazıcı katkısı

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.





TRABZON (AA) - Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısına Bursaspor, Kasımpaşa ve Gaziantepspor galibiyetiyle başlayan Trabzonspor'da, dün 20 yaşına giren genç futbolcu Yusuf Yazıcı, skora katkısıyla ön plana çıkan isimlerin başında geldi.

Yazıcı, ligin ikinci yarısında bordo-mavili takımın Bursaspor'u 2-1 yendiği karşılaşmada 1 gol attı. Oynadığı futbolla bordo-mavili taraftarların sevgisini kazanan Yusuf, dün Medical Park Arena'da 4-0 kazandıkları Gaziantepspor karşılaşmasında takımının ikinci golünü kaydetti. Geçtiğimiz haftadaki Kasımpaşa maçında da etkili oyunuyla göz dolduran genç oyuncu, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise oynadığı 4 maçta rakip filelere 2 gol bıraktı.

Trabzonspor altyapısından yetişen ve geçen sezon teknik direktör Sadi Tekelioğlu tarafından A takıma çıkartılan orta saha oyuncusu, bu sezon Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 8 maçta 638 dakika forma giyerken, skora en fazla katkı sağlayan isim oldu.

Dünya Liselerarası Futbol Şampiyonası'nda Trabzon Erdoğdu Anadolu Lisesi formasıyla şampiyonluk sevinci yaşayan Yusuf Yazıcı, bordo-mavili formayla geçen sezon da Çaykur Rizespor maçında 2 gol kaydetmişti.





- Mehmet Ekici'yi geride bıraktı





Yusuf Yazıcı, bordo-mavili kulüp tarafından kadro dışı bırakılan Mehmet Ekici'nin yokluğunda ilk 11'de görev alırken, skora bu oyuncudan daha fazla katkıda bulundu.

Mehmet Ekici, bu sezon 19 resmi maçta 3 gol üretirken Yusuf Yazıcı ise 8 maçta 4 gollük bir performans gösterdi.





- 20 saniyede keşfedilmişti





Trabzon'un Çaykara ilçesi doğumlu olan Yusuf, 8 yaşındayken ikamet ettiği Pelitli Mahallesi'ndeki Ayfer Karakullukçu İlköğretim Okulu'nda, Trabzonspor'un oyuncu seçmelerinde beğenildi.

Yusuf, antrenör Salih Tekke tarafından maçın başlamasından 20 saniye sonra attığı golün ardından Trabzonspor'a seçildi.





- Yusuf Yazıcı: "Müthiş duygu"





Yazıcı, dünkü maça ilişkin yaptığı açıklamada, yeni statta oynamanın müthiş bir duygu olduğunu söyledi.

Heyecanla bekledikleri stada kavuştuklarını ifade eden Yazıcı, "Taraftarlara çok teşekkür ediyorum. Onların desteğiyle de iyi bir başlangıç yaptık. Doğum günümde gol atmak bana ayrı bir mutluluk verdi. Yeni stadımızda oynamak müthiş bir duydu. Camiamızla taraftarımızın desteğiyle inşallah Trabzonspor'da büyük başarılar yaşayacağız." diye konuştu.



