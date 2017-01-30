Minik yüzücüler Ata için kulaç attı

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GAZİANTEP (AA) - Şehitkamil Belediyesi ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce Atatürk'ün Gaziantep'e gelişinin 84. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde 3. Geleneksel Ata Yüzme Şenlikleri yapıldı.

Şehitkamil Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Alleben 2 Yüzme Havuzu'nda düzenlenen şenliklere 5-7 yaş aralığında 160 sporcu katıldı. 300'ü aşkın sporcu velisi de yarışları ilgiyle izledi.

Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Hayri Özkeçeci, küçük yaşlarına rağmen yarışlara katılan minik yüzücüleri tebrik etti.

Çocuklarını büyük bir ilgiyle takip ederek desteklerini esirgemeyen sporcu velilerinin büyük bir teşekkürü hakkettiğini aktaran Özkeçeci, şunları belirtti:

"3. Geleneksel Ata Yüzme Şenlikleri'ni yoğun katılımla organize etmenin mutluluğu içerisindeyiz. Gazi şehrimiz, su sporlarında son dönemde önemli bir mesafe katetti. Tüm antrenörlerimiz, büyük bir özveriyle görev yapıyor. Şehitkamil Belediye Başkanlığının himayesinde gerçekleştirilen tüm yarışlarda olduğu gibi bu organizasyon da büyük bir ekip çalışmasının ürünü. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyor, sporcu öğrencilerimize spor hayatları boyunca başarılar diliyorum."

Şehitkamil Belediyesi Alleben Yüzme Havuzları Genel Koordinatörü Cengiz Bingül de geleceğin şampiyon rekortmenlerinin bu tip organizasyonlarda yetiştiğini ifade etti.

Alt yapıların spordaki önemine dikkati çeken Bingül, yarışlara katılan ve derece elde eden tüm sporcuları kutladı.

Tatlı bir rekabete sahne olan yarışlarda hem eğlenen, hem de spor yapan minikler, kendilerine sunulan imkanlar dolayısıyla Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'na teşekkür etti.



