Yunuseli Havaalanı için geri sayım başladı

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

BURSA (AA) - Bursa'da Yenişehir Havaalanı'nın faaliyete geçmesinin ardından, 2001 yılında kapatılan Yunuseli Havaalanı'nın yeniden hava ulaşımına açılması için sürdürülen çalışmalarda sona gelindi.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Recep Altepe, 1 Şubat Çarşamba günü gerçekleşecek Bursa Gemlik-İstanbul Haliç seferi ile ulaşıma açılacak Yunuseli Havaalanı'ndaki son hazırlıkları yerinde inceledi.

Uçuş için tüm eksiklerin tamamlandığını ve son düzenlemelerin yapıldığını belirten Altepe, Gemlik’ten yapılan Haliç seferlerinin, çarşamba gününden itibaren Yunuseli Havaalanı'ndan gerçekleştirileceğini vurguladı. Yaklaşık bin 400 metre uzunluğundaki pistin küçük ve özel uçakların iniş ve kalkışına uygun olduğunu aktaran Altepe, BURULAŞ’a ait karaya da inme özelliği bulunan 4 deniz uçağının artık Yunuseli’den kalkacağını bildirdi.

Yunuseli Havaalanı'na yoğun bir talep olduğunu kaydeden Altepe, şu değerlendirmelerde bulundu:

''Şimdiden 60'a yakın uçak sahibi Yunuseli Havaalanı'nı kullanabilmek için başvuru yaptı. Yani önümüzdeki yıl Yunuseli Havaalanı 100’ün üzerinde uçağın iniş kalkış yaptığı bir merkez olacak. İlk etapta İstanbul Haliç seferleri, yaz aylarında da İzmir, Bodrum ve taleplere göre tatil bölgelerine uçuşlar buradan yapılacak. Her türlü sivil havacılık faaliyetleri burada gerçekleşecek. Bu, aynı zamanda kent ekonomisine de önemli bir katkı sağlayacak. İş dünyası için alternatif bir ulaşım imkanı sağlanıyor. Hazırlıklarımız tamamlanmak üzere. İç hatlar terminalimiz de bitmiş olacak."

Yunuseli-Haliç arasında hafta içi her gün karşılıklı iki kez yapılacak seferler 25 dakika sürecek. Uçak kalkış saatleri ise Yunuseli'den 08.45 ve 14.45, Haliç’ten de 09.45 ve 15.45 olarak belirlendi.