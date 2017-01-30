30 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BURSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Yunuseli Havaalanı için geri sayım başladı

30 Ocak 2017 Pazartesi, 16:24

BURSA (AA) - Bursa'da Yenişehir Havaalanı'nın faaliyete geçmesinin ardından, 2001 yılında kapatılan Yunuseli Havaalanı'nın yeniden hava ulaşımına açılması için sürdürülen çalışmalarda sona gelindi.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Recep Altepe, 1 Şubat Çarşamba günü gerçekleşecek Bursa Gemlik-İstanbul Haliç seferi ile ulaşıma açılacak Yunuseli Havaalanı'ndaki son hazırlıkları yerinde inceledi.

Uçuş için tüm eksiklerin tamamlandığını ve son düzenlemelerin yapıldığını belirten Altepe, Gemlik’ten yapılan Haliç seferlerinin, çarşamba gününden itibaren Yunuseli Havaalanı'ndan gerçekleştirileceğini vurguladı. Yaklaşık bin 400 metre uzunluğundaki pistin küçük ve özel uçakların iniş ve kalkışına uygun olduğunu aktaran Altepe, BURULAŞ’a ait karaya da inme özelliği bulunan 4 deniz uçağının artık Yunuseli’den kalkacağını bildirdi.

Yunuseli Havaalanı'na yoğun bir talep olduğunu kaydeden Altepe, şu değerlendirmelerde bulundu:

''Şimdiden 60'a yakın uçak sahibi Yunuseli Havaalanı'nı kullanabilmek için başvuru yaptı. Yani önümüzdeki yıl Yunuseli Havaalanı 100’ün üzerinde uçağın iniş kalkış yaptığı bir merkez olacak. İlk etapta İstanbul Haliç seferleri, yaz aylarında da İzmir, Bodrum ve taleplere göre tatil bölgelerine uçuşlar buradan yapılacak. Her türlü sivil havacılık faaliyetleri burada gerçekleşecek. Bu, aynı zamanda kent ekonomisine de önemli bir katkı sağlayacak. İş dünyası için alternatif bir ulaşım imkanı sağlanıyor. Hazırlıklarımız tamamlanmak üzere. İç hatlar terminalimiz de bitmiş olacak."

Yunuseli-Haliç arasında hafta içi her gün karşılıklı iki kez yapılacak seferler 25 dakika sürecek. Uçak kalkış saatleri ise Yunuseli'den 08.45 ve 14.45, Haliç’ten de 09.45 ve 15.45 olarak belirlendi.

İLGİLİ HABERLER

İnegöl sanat şehri
YEREL

İNEGÖL SANAT ŞEHRİ
Yeşildere Barajı inşaat çalışmaları
YEREL

YEŞİLDERE BARAJI İNŞAAT ÇALIŞMALARI
Eğitimde iş birliği protokolü imzalandı
YEREL

EĞİTİMDE İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI
Uludağ'a günübirlikçi ilgisi
YEREL

ULUDAĞ'A GÜNÜBİRLİKÇİ İLGİSİ

Yıldırımlı çocuklar kahkahaya doydu
YEREL

YILDIRIMLI ÇOCUKLAR KAHKAHAYA DOYDU
Mübadele Nilüfer'de anıldı
YEREL

MÜBADELE NİLÜFER'DE ANILDI
Bursaspor Mutlu Topçu'ya emanet
YEREL

BURSASPOR MUTLU TOPÇU'YA EMANET
Bursa'nın tarihi çarşısı bakımsızlıktan dökülüyor
YEREL

BURSA'NIN TARİHİ ÇARŞISI BAKIMSIZLIKTAN DÖKÜLÜYOR
Yunanistan'ın 8 darbeciyi Türkiye'ye iade etmeme kararı
YEREL

YUNANİSTAN'IN 8 DARBECİYİ TÜRKİYE'YE İADE ETMEME KARARI
Gemlik'te mübadelenin 94'üncü yılı dolayısıyla tören düzenlendi
YEREL

GEMLİK'TE MÜBADELENİN 94'ÜNCÜ YILI DOLAYISIYLA TÖREN DÜZENLENDİ
Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
YEREL

VOLEYBOL: VESTEL VENUS SULTANLAR LİGİ
GTSO 2016 yılını başarıyla tamamladı
YEREL

GTSO 2016 YILINI BAŞARIYLA TAMAMLADI
Futbol: Spor Toto 2. Lig
YEREL

FUTBOL: SPOR TOTO 2. LİG
Vali Küçük: &quot;Kardeşliği herkese göstermeniz çok önemli&quot;
YEREL

VALİ KÜÇÜK: "KARDEŞLİĞİ HERKESE GÖSTERMENİZ ÇOK ÖNEMLİ"
Nilüfer Caz Tatili Avishai Cohen Trio konseriyle başladı
YEREL

NİLÜFER CAZ TATİLİ AVİSHAİ COHEN TRİO KONSERİYLE BAŞLADI
Yıldırım Belediyespor şampiyonluğa kilitlendi
YEREL

YILDIRIM BELEDİYESPOR ŞAMPİYONLUĞA KİLİTLENDİ
Bursa'da trafik kazası: 3 yaralı
YEREL

BURSA'DA TRAFİK KAZASI: 3 YARALI
Türkiye genelinde &quot;Huzur operasyonu&quot;
YEREL

TÜRKİYE GENELİNDE "HUZUR OPERASYONU"