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YEREL HABERLER  / EDİRNE HABERLERİ
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Eski TRT spikeri Yunanistan'a kaçarken yakalandı

30 Ocak 2017 Pazartesi, 16:55

EDİRNE (AA) - Edirne'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan eski TRT spikeri Hamza Günerigök, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışırken gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri, Meriç ilçesi yakınlarındaki askeri bölgedeki kontrollerde, hakkında FETÖ/PDY'ye üye olduğu iddiasıyla gözaltı kararı bulunan Günerigök'ü yasa dışı yollardan Yunanistan'a çıkma hazırlığı yaparken yakaladı.

Zanlının üst aramasında bulunan 5 bin 200 dolara el konuldu.

Günerigök, jandarmadaki ifadesinin ardından Uzunköprü Adliyesine sevk edildi.



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