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Sinop'ta kar yağışı ulaşımı aksattı

30 Ocak 2017 Pazartesi, 20:16
Sinop'ta kar yağışı ulaşımı aksattı

SİNOP (AA) - Sinop'ta kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Sinop-Samsun karayolu Bostancılı mevkisinde çok sayıda araç yolda kaldı.

Bölgede üç gündür etkisini sürdüren kar, özellikle kent merkezi ve Gerze ilçesi arasında etkili oluyor. Sinop-Samsun karayolu Bostancılı mevkisinde kar ve buzlanma sebebiyle çok sayıda araç yolda kaldı, bazı araçlar kayarak yoldan çıktı. Yolun Samsun istikameti polis ekiplerince bir süre trafiğe kapatıldı.

Yolda Karayolları ekiplerince tuzlama çalışması yapıldı, yolda kalan araçlar çekici yardımıyla kurtarıldı. Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

Bu arada, Ayancık ilçesinde yoğun kar yağışı sebebiyle köydeki evinde mahsur kalan Hasan Çetinkaya İl Özel İdaresi ekiplerince 4 saatlik çalışmanın ardından ilçe merkezine ulaştırıldı.








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