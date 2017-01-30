Apiterapi Ürünleri Muğla'da Üretilir Projesi tanıtıldı

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MUĞLA (AA) - Muğla Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından onaylanan "Apiterapi Ürünleri Muğla'da Üretilir Projesi"nin tanıtımı gerçekleştirildi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'ndeki projenin tanıtım toplantısında konuşan Muğla Valisi Amir Çiçek, kentin eşsiz doğası ve bitki örtüsüyle çok önemli tarımsal üretim merkezlerinden biri olduğunu söyledi.

Dünya çam balının yüzde 82'sinin, Türkiye çam balının ise yüzde 92'sinin Muğla'da üretildiğini vurgulayan Çiçek, yaklaşık 1,5 milyon kovan ile Muğla'nın çam balında önemli bir üretim gerçekleştirdiğini kaydetti.

Apiterapi ürünlerinin artık insan hayatında önemli bir yeri bulunduğunu belirten Çiçek, "Sağlık Bakanlığı apiterapi ürününün tedavi edici özelliğini gördüyse artık bunun önünde yasal bir engel yoktur. Bizim için en önemli olan çam balının, arıcılığın, apiterapi ürünlerinin Muğla'da yaygınlaştırılması. Bal Araştırma Enstitüsü için kesinlikle adım atmamız lazım." dedi.

- "Muğla, Türkiye'nin lokomotifi"

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin ise Muğla'nın arıcılık alanında Türkiye’nin lokomotifi, Türkiye arıcılarının hareket noktasının Muğla olduğunu ifade etti.

Muğla ve ilçelerinde 6 bin ailenin geçimini arıcılıkla sağladığını anlatan Şahin, Muğla Bal Arısının Amerikan Yavru Çürüklüğü Hastalığına Karşı Direnç Geliştirmesi Projesi kapsamında yapay tohumlama tekniği kullanılarak damızlık ana arılardan organik bal elde etmeye başladıklarını dile getirdi.

Bölgedeki arıcıların geleceğini garanti altına almak için proje ürettiklerini ve bu yönde çaba harcadıklarını kaydeden Şahin, "Her yıl ülkemizin binlerce arıcısı Muğla'ya geliyor ve arıcılık yapıyor. Her yıl çam balı üretimi için alanlarımız daraltılırken, üretime katılan arıcı sayısında bir artış var. Biz üreticilerin önündeki engelleri kaldırıp daha iyi verim alması için çalışıyoruz." diye konuştu.

- Yem bitkisi ekim alanları çoğaltıldı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Vekili Muhammed Sevinç de bölge arıcılarının kaynak olarak kullandıkları yem bitkisi ekim alanlarını çoğalttıklarını anlattı.

Muğla ve ilçelerinde de arıcılığın birinci tarımsal faaliyet olduğuna değinen Sevinç, "Muğla'ya dışarıdan gelen arıcılar ile 3 milyon arı kovanına yönelik konaklama sıkıntılarını çözmek için ilimiz genelinde 18 bin 637 arı konaklama noktasını tespit ettik. 2016 yılında da Muğla arıcısına bakanlık olarak 9 milyon lira kovan desteği sağlandı." dedi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mansur Harmandar, proje ile apiterapi ürünlerinin daha kaliteli ve dikkatli üretilmesinin sağlanacağının altını çizdi.

Apiterapi Ürünleri Muğla'da Üretilir Projesi bir yıl sürecek. Proje ile sağlık sektöründe kullanılan arı ürünlerinin iyi üretim uygulamaları anlatılarak, arıcılara ve teknik personele eğitim verilecek.

Proje, Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ula Ali Koçman Meslek Yüksek Okulu ve Muğla Arı Yetiştiricileri Birliği tarafından yürütülecek.



