KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş merkezli 18 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 36 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığının, askeri okullara öğrenci yerleştiren, askeri okul sorularını veren, aralarında "örgüt imamı", subay, astsubayların da bulunduğu 23'ü asker, 5'i askeri okul öğrencisi, bir polis memuru, bir öğretmen ve 13 sivil olmak üzere 43 kişi hakkında yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 36 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
Operasyon kapsamında 7 şüphelinin de arandığı öğrenildi.
Kahramanmaraş merkezli FETÖ/PDY soruşturması kapsamında geçen hafta İstanbul, Ankara, İzmir, Trabzon, Şanlıurfa, Diyarbakır, Tunceli, Adıyaman, Sivas, Edirne, Isparta, Manisa, Çanakkale, Burdur, Konya, Adana ve Mersin'de düzenlenen operasyonlarla 36 kişi gözaltına alınmıştı.