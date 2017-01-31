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Mezra ve köy sakinleri arasındaki kavga barışla sonuçlandı

31 Ocak 2017 Salı, 12:49
Mezra ve köy sakinleri arasındaki kavga barışla sonuçlandı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman Valisi Abdullah Erin, Çavçuk mezrasının bağlı bulunduğu Çatbahçe köyünden ayrılarak bağımsız bir köy olması için yapılan seçimler sırasında kavga eden mezra ve köy sakini aileleri barıştırdı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Erin, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy ile Sincik ilçesine giderek, seçim yüzünden aralarında husumet başlayan Küçükaydın, Erkut, ve Aydınlar ailelerinin büyüklerini Kaymakamlık makamına davet etti.

Kaymakam Zafer Sağ'ın da hazır bulunduğu görüşmede köyde çıkan kavganın husumete dönüştürülmemesi gerektiğini belirten Erin, aileler arasında barışı sağladı.

Sincik'in her yönüyle örnek bir ilçe olduğunu belirten Erin, "Sincik insanı, civan mert ve dünyanın tüm sevgisini içinde taşıyabilecek, barındırabilecek kadar geniştir. Fitne fesat odaklarına fırsat vermeyeceğiz. Sevgi, saygı ve kardeşlik çerçevesinde güzel bir yaşam varken, neden küçük şeyler için birbirimize kin ve nefretle bakalım." ifadelerini kullandı.

Kaymakamlık makamında birbirleriyle kucaklaşan aileler, barışmalarını sağlayan Vali Erin'e teşekkür ederek, tatsız olayın barışla sonlanmasından mutluluk duyduklarını belirtti.

Adıyaman'da önceki gün Çatbahçe köyü Çavçuk mezrasının köy statüsüne kavuşturulması için yapılan seçimde, aileler arasında tartışma yaşanmış, olayın taşlı sopalı kavgaya dönüşmesi üzerine ikisi ağır 10 kişi yaralanmış, 12 kişi de gözaltına alınmıştı.

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