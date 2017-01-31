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Siirt'te FETÖ/PDY operasyonu

31 Ocak 2017 Salı, 13:39

SİİRT (AA) - Siirt'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, haklarında yakalama kararı çıkarılan 36 kişiden 28'i gözaltına alındı.

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen, aralarında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilen 15 kişinin de bulunduğu 36 zanlı hakkında gözaltı kararı alındı.

Kararın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 36 kişinin yakalanmasına yönelik kent merkezi ile Kurtalan, Tillo ve Baykan ilçelerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 28 zanlı, Siirt Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

İkametlerinde bulunamayan 8 zanlı aranıyor.

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