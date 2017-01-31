Bursa'dan Hollanda'ya ayva ihracatı

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BURSA (AA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Tarım AŞ, Hollanda'ya ayva ihracatına başladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, "Yenişehir biberi" ile "deveci armudu"nun ardından, üreticiden alınarak ambalajlanan 1 tır dolusu ayva, Gürsu'dan Hollanda'ya gitmek üzere yola çıkarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Gürsu Ziraat Odası iş birliğiyle Hollanda'ya bir ihracat daha gerçekleştirildiğini belirtti.

Meyve ihracatına devam ettiklerini belirten Altepe, "Büyükşehir Belediyesinin devreye girmesiyle ihracatı yapılan ürünler değerini buldu ve üreticinin yüzü güldü. Burada en önemli şey, üretilen ürünlerin dünya pazarlarında yer bulmasıdır. Ürünlerin 4'te 3'ü yurt dışına satılmadığında sıkıntı oluşuyor. Dolayısıyla ihracat, bizim olmazsa olmazımızdır. Büyükşehir Belediyesi olarak Tarım AŞ kanalıyla üreticimizin önünü açıyor, ihracatlar gerçekleştiriyoruz. Yaptığımız çalışmalarla Bursa'daki üreticilerin ürünlerini aracısız olarak direkt yurt dışına pazarlıyoruz. Her geçen gün satış yelpazemiz daha da gelişiyor. Ağırlıklı olarak Avrupa ülkelerine çalışıyoruz. Şimdi de Hollanda'ya ayva gönderiyoruz. İnşallah Gürsulu çiftçimizin ayvası, Hollanda pazarlarında boy gösterecek ve üreticimiz daha fazla kazanacak." değerlendirmesini yaptı.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık da "Bundan önce Avrupalılara armut yollamıştık, şimdi de ayva yedireceğiz. İnşallah bundan sonra bu partileri hızlandırarak, üreticimizin daha fazla kazanmasını sağlayacağız." ifadelerini kullandı.