31 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BURSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Bursa'dan Hollanda'ya ayva ihracatı

31 Ocak 2017 Salı, 13:45

BURSA (AA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Tarım AŞ, Hollanda'ya ayva ihracatına başladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, "Yenişehir biberi" ile "deveci armudu"nun ardından, üreticiden alınarak ambalajlanan 1 tır dolusu ayva, Gürsu'dan Hollanda'ya gitmek üzere yola çıkarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Gürsu Ziraat Odası iş birliğiyle Hollanda'ya bir ihracat daha gerçekleştirildiğini belirtti.

Meyve ihracatına devam ettiklerini belirten Altepe, "Büyükşehir Belediyesinin devreye girmesiyle ihracatı yapılan ürünler değerini buldu ve üreticinin yüzü güldü. Burada en önemli şey, üretilen ürünlerin dünya pazarlarında yer bulmasıdır. Ürünlerin 4'te 3'ü yurt dışına satılmadığında sıkıntı oluşuyor. Dolayısıyla ihracat, bizim olmazsa olmazımızdır. Büyükşehir Belediyesi olarak Tarım AŞ kanalıyla üreticimizin önünü açıyor, ihracatlar gerçekleştiriyoruz. Yaptığımız çalışmalarla Bursa'daki üreticilerin ürünlerini aracısız olarak direkt yurt dışına pazarlıyoruz. Her geçen gün satış yelpazemiz daha da gelişiyor. Ağırlıklı olarak Avrupa ülkelerine çalışıyoruz. Şimdi de Hollanda'ya ayva gönderiyoruz. İnşallah Gürsulu çiftçimizin ayvası, Hollanda pazarlarında boy gösterecek ve üreticimiz daha fazla kazanacak." değerlendirmesini yaptı.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık da "Bundan önce Avrupalılara armut yollamıştık, şimdi de ayva yedireceğiz. İnşallah bundan sonra bu partileri hızlandırarak, üreticimizin daha fazla kazanmasını sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERLER

Nilüfer Belediyesi Kütüphaneleri'ndeki kitap sayısı 100 bine ulaştı
YEREL

NİLÜFER BELEDİYESİ KÜTÜPHANELERİ'NDEKİ KİTAP SAYISI 100 BİNE ULAŞTI
Yıldırımlı çocuklar kayak öğreniyor
YEREL

YILDIRIMLI ÇOCUKLAR KAYAK ÖĞRENİYOR
SETEK'teki ev tekstili firmalarına 12 milyon liralık fon
YEREL

SETEK'TEKİ EV TEKSTİLİ FİRMALARINA 12 MİLYON LİRALIK FON
Hafriyat sahasında ölü bulundu
YEREL

HAFRİYAT SAHASINDA ÖLÜ BULUNDU
Bursa'daki hakaret ve tehdit davası
YEREL

BURSA'DAKİ HAKARET VE TEHDİT DAVASI
BTSO ile Birmingham Ticaret Odası arasında iş birliği
YEREL

BTSO İLE BİRMİNGHAM TİCARET ODASI ARASINDA İŞ BİRLİĞİ
Karacabey'de Yeşildere Barajı ile 39 bin dekar zirai alan sulanacak
YEREL

KARACABEY'DE YEŞİLDERE BARAJI İLE 39 BİN DEKAR ZİRAİ ALAN SULANACAK
AK Parti referandum çalışmalarına başladı
YEREL

AK PARTİ REFERANDUM ÇALIŞMALARINA BAŞLADI
İnegöl gölet ve sulama projesine bakanlıktan onay
YEREL

İNEGÖL GÖLET VE SULAMA PROJESİNE BAKANLIKTAN ONAY
BBDSO'dan &quot;Alman romantikleri&quot; konseri
YEREL

BBDSO'DAN "ALMAN ROMANTİKLERİ" KONSERİ
Spor Toto Basketbol Süper Ligi
YEREL

SPOR TOTO BASKETBOL SÜPER LİGİ
Büyükşehir Namık Kemal'e değer katıyor
YEREL

BÜYÜKŞEHİR NAMIK KEMAL'E DEĞER KATIYOR
Bursa'da FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

BURSA'DA FETÖ/PDY OPERASYONU

Bursaspor'da Mutlu Topçu dönemi
YEREL

BURSASPOR'DA MUTLU TOPÇU DÖNEMİ
Bursa merkezli FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

BURSA MERKEZLİ FETÖ/PDY OPERASYONU
Tırda 20 ton kaçak midye ele geçirildi
YEREL

TIRDA 20 TON KAÇAK MİDYE ELE GEÇİRİLDİ
Çolak: &quot;Daha güçlü bir Türkiye'nin arifesindeyiz&quot;
YEREL

ÇOLAK: "DAHA GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE'NİN ARİFESİNDEYİZ"
Yunuseli Havaalanı için geri sayım başladı
YEREL

YUNUSELİ HAVAALANI İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI
İnegöl sanat şehri
YEREL

İNEGÖL SANAT ŞEHRİ
Yeşildere Barajı inşaat çalışmaları
YEREL

YEŞİLDERE BARAJI İNŞAAT ÇALIŞMALARI
Eğitimde iş birliği protokolü imzalandı
YEREL

EĞİTİMDE İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI
Uludağ'a günübirlikçi ilgisi
YEREL

ULUDAĞ'A GÜNÜBİRLİKÇİ İLGİSİ

Yıldırımlı çocuklar kahkahaya doydu
YEREL

YILDIRIMLI ÇOCUKLAR KAHKAHAYA DOYDU
Mübadele Nilüfer'de anıldı
YEREL

MÜBADELE NİLÜFER'DE ANILDI