Danimarka'nın Ankara Büyükelçisi Olling, Gaziantep'te

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

GAZİANTEP (AA) - Danimarka'nın Ankara Büyükelçisi Svend Olling, Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Suriyeli sığınmacıların kaldığı çadır kenti ziyaret etti.

Olling ve beraberindeki heyet, İslahiye Kaymakamı Ramazan Yıldırım ve kamp yetkilileri tarafından karşılandı. Çadır kent ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Büyükelçi Olling, UNICEF tarafından yapılan okulu gezdi.

Ana sınıfında eğitim gören öğrencilerin seslendirdiği şarkıları dinleyen Olling ve beraberindekiler minik sığınmacılarla da bir süre sohbet etti.

Daha sonra bazı sığınmacıları çadırlarında ziyaret eden Olling'i ağırlayan sığınmacılardan Derviş Derviş, Türkiye'nin 5 yıldır kendilerine kucak açtığını belirterek, gerçek anlamda tek dost ülkenin Türkiye olduğunu ifade etti.

Suriye’deki barışın kalıcı ve tüm ülkeyi kapsamasını temenni eden Derviş, Türkiye'ye sığınmacı konusunda destek olunmasını istedi.

Olling de Türkiye'nin sığınmacılar konusunda üzerine düşeni yaptığını kaydetti.



Heyete, İslahiye Jandarma Bölük Komutanı Binbaşı Mustafa Güzel ile AFAD ve Türk Kızılayı yetkilileri de eşlik etti.