Mersin'de fırtına narenciye bahçelerine zarar verdi

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MERSİN (AA) - Mersin’in Silifke ilçesinde etkili olan fırtına, narenciye bahçelerine zarar verdi.

Silifke Ziraat Odası Başkanı Cafer Doygun, yaptığı açıklamada, ilçede şiddetli esen rüzgar nedeniyle hasadı yapılamayan limon ağaçlarındaki meyvelerin yere döküldüğünü belirtti.

Bu yıl uzun süren yağmurlar nedeniyle limon hasadının yapılamadığını aktaran Doygun, "Şu ana kadar limon hasadı yüzde 50 civarında yapılabildi. Yağışların uzun sürmesi ve ardından gelen fırtına ürünlerin dökülmesine neden oldu. Limonlar ise ekonomik değerini yitirdiği için çok düşük bir fiyata satılacak." değerlendirmesini yaptı.

Doygun, bu tür doğa olayları nedeniyle tarım sigortasının önemine işaret ederek, "Çiftçilerimiz ürünlerini tarım sigortası yaptırmadığı takdirde zararlarını alamıyorlar. Üreticilerimiz yaşanabilecek olumsuzlukları göz önünde bulundurarak mutlaka tarım sigortası yaptırması gerekir." diye konuştu.

Limon üreticisi Sadık Yüksel de yaşanan fırtına nedeniyle limon ağaçlarındaki ürünlerinin yaklaşık yüzde 30'unun yere döküldüğünü ve ekonomik değerini kaybettiğini dile getirdi.