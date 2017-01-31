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YEREL HABERLER  / BURSA HABERLERİ
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İznik'te zeytinlikte lahit bulundu

31 Ocak 2017 Salı, 16:16
İznik'te zeytinlikte lahit bulundu

BURSA (AA) - Bursa'nın İznik ilçesinde zeytinlikte Roma dönemine ait mermer lahit bulundu.

Hatice Süren'e ait Hisardere Mahallesi Kayaarkası mevkisindeki zeytinlikte, kaçak kazı yaparken jandarma tarafından suçüstü yakalanan defineciler tarihi eser buldu.

İznik Müze Müdürlüğü uzmanlarınca bölgede yapılan incelemede, tarihi eserin Roma dönemine ait mermer bir lahit olduğu belirlendi.

Gerekli izinlerin ardından Müze Müdürlüğü ekipleri, lahitin tamamına ulaşılabilmesi için kazı çalışması başlattı.

Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.

Bu arada, aynı zeytinlikte 2015 yılı kasım ve eylül aylarında da Roma dönemine ait 2 lahit bulunmuştu.

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