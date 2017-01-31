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YEREL HABERLER  / ZONGULDAK HABERLERİ
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Zonguldak'taki terör operasyonu

31 Ocak 2017 Salı, 17:34

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta düzenlenen terör operasyonunda dinamit lokumu, fünye ve gaz maskesinin ele geçirilmesine ilişkin yakalanan ve mahkemece serbest bırakılan 2 şüpheli, savcının itirazı üzerine yeniden gözaltına alınarak, tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul'dan gelen bir şüphelinin dinamit lokumu, fünye ve gaz maskesi temin ettiği yönünde istihbarat alan İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 24 Ocak'ta gözaltına alınan C.A. (41) ve H.B. (51), çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere, serbest bırakılmıştı.

Cumhuriyet Savcılığının itirazı üzerine şüpheliler, jandarma ekipleri tarafından yeniden gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanarak, adliyeye sevk edilen C.A. ve H.B. Cumhuriyet Savcılığındaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul'dan gelen bir şüphelinin dinamit lokumu, fünye ve gaz maskesi temin ettiği yönünde inceleme başlatmasının ardından, C.A'yı, bindiği otobüsü Devrek ilçesine bağlı Başlarkadı köyü mevkisinde durdurmuş ve gözaltına almıştı. Otobüste yapılan aramada şüphelinin bavulunda 95 dinamit lokumu, elektrikli fünye, 8 gaz maskesi, kalem pil ve elektrik bandı ele geçirilmişti.

Şüpheli C.A'nın ilk ifadesinde, malzemeleri Kilimli ilçesinde görev yapan kamu çalışanı H.B'den aldığını söylemesi üzerine, bu kişi de gözaltına alınmış, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Şüphelilerin mahkemedeki ifadelerinde, define aramak amacıyla dinamit lokumu, fünye ve gaz maskesi sağladıklarını iddia ettikleri öğrenilmişti.

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