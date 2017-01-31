El freni çekilmeyen minibüs tuğla yığınına çarptı

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AMASYA (AA) - Amasya'nın Suluova ilçesinde, el frenini çekmeden park ettiği minibüsün hareket ettiğini gören sürücünün aracının peşinden koşması, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Minibüsüyle iş yerlerine çeşitli ürünler pazarlayan A.Y, Yeni Mahalle'de Yusuf Kurnaz'a ait büfenin önünde el frenini çekmeden aracını park etti. Bir süre sonra minibüsün hareket ettiğini gören A.Y, aracının peşinden koşmaya başladı.

A.Y'nin minibüsü, yaklaşık 80 metre ilerledikten sonra tuğla yığınına çarparak durdu. Olayda araçta hafif hasar oluştu. Minibüsün hareket etmesi ve A.Y'nin aracının peşinden koşması, Kurnaz'ın iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kurnaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, A.Y'nin malzeme satışı için büfesine geldiğini söyledi.

Aracını park ettikten sonra inen A.Y'nin büfenin önünde gördüğü arkadaşı ile konuşmaya başladığını belirten Kurnaz, "Aracının hareket ettiğini görünce panik halinde peşinden koştu. Sonra bir ses geldi. Biraz aşağıda tuğla yığını vardı, araç onlara çarpmış. Daha sonra arkadaşımız aracı alarak geldi, fazla bir sıkıntı olmadığını söyledi." dedi.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüyü sosyal medyada yayınladığını anlatan Kurnaz, "Görüntüler oldukça ilgi çekti. Görüntüyü sosyal medyaya koyarak insanlara bir mesaj vermeye çalıştık. Bu, dalgınlıkla yaşanabilecek bu tür olaylara karşı biraz daha duyarlı olmamız gerektiğini gösteriyor. Hareket eden araç, istenmeyen sonuçlara neden olabilirdi." ifadelerini kullandı.