Çayırhan enerji üretim ve kömür rezerv alanları özelleştirmesi

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ANKARA (AA) - Elektrik Üretim AŞ'nin (EÜAŞ) Çayırhan'da bulunan enerji üretim ve kömür rezerv alanlarının özelleştirme ihalesinin ön yeterlilik ve teklifi için 4 katılımcı başvuruda bulundu.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından (ÖİB) yapılan açıklamaya göre, EÜAŞ'a ait Ankara'nın Nallıhan ilçesi Çayırhan mevkisinde bulunan enerji üretim ve kömür rezerv alanlarının işletme hakkının verilmesine yönelik özelleştirme ihalesinin ön yeterliliği ve teklifi için 4 katılımcıdan teklif alındı.

Ön yeterlilik ve teklif için başvuran katılımcılar şöyle:

1. Fina Enerji Holding AŞ

2. IC İçtaş Enerji Yatırım Holding AŞ

3. Kolin-Kalyon Enerji – Çelikler Ortak Girişim Grubu

4. Limak Yatırım Enerji Üretim İşletme Hizmetleri ve İnşaat AŞ















