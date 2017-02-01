Yurtta kış

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MALATYA (AA) - Malatya'da kar nedeniyle 51 mahallenin yoluna ulaşım sağlanamıyor.

Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Hekimhan'da 18, Darende'de 10, Battalgazi ve Doğanyol'da 6'şar, Arapgir ile Yazıhan'da 4'er ve Kale ilçesinde 3 mahallenin yolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı.

Bölgede, 709 kilometrelik kapalı yolun ulaşıma açılması için 31 ekibin iş makineleriyle çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü belirtildi.

- Buzlanma ve don uyarısı

Malatya, Adıyaman, Elazığ, Tunceli ile Bingöl için buzlanma ve don uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın Elazığ, Malatya ve Adıyaman'da hafif kar yağışlı, öğleden sonra çok bulutlu, Tunceli ve Bingöl'de ise aralıklarla kar yağışlı, akşam saatlerinde çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmediği bölgede, rüzgarların kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli eseceği öngörülüyor.

Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma, don ve yer yer sis ve pus beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması gerekiyor.