01 ŞUBAT 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KASTAMONU HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Karda mahsur kalan hastaların yardımına UMKE yetişti

01 Şubat 2017 Çarşamba, 11:08
Karda mahsur kalan hastaların yardımına UMKE yetişti

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde kar nedeniyle ulaşım sağlanamayan köylerdeki hastalara Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ulaştı.

İlçeye bağlı Çepni köyünde yaşayan epilepsi hastası Hüseyin Atalay'ın (51) bacağına, soba üzerindeki sıcak su dolu güğüm devrildi. Atalay'ın yakınlarının ambulans çağırması üzerine, köye paletli kar ambulansı ile UMKE ekibi yönlendirildi.

Merkeze 9 kilometre uzaklıktaki köye hareket eden ekip, karlı yolları aşarak Atalay'a ulaştı. Burada ilk müdahalesi yapılan Atalay, Çatalzeytin Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Paletli kar ambulansı, daha sonra Kızılcakaya köyünde astım atağı geçiren Necla Demircan'ı da alarak, aynı hastaneye ulaştırdı.


İLGİLİ HABERLER

Kastamonu'da 398 köyle ulaşım sağlanamıyor
YEREL

KASTAMONU'DA 398 KÖYLE ULAŞIM SAĞLANAMIYOR

Kastamonu'da FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

KASTAMONU'DA FETÖ/PDY OPERASYONU
Çatalzeytin'nin tüm köy yolları ulaşıma kapandı
YEREL

ÇATALZEYTİN'NİN TÜM KÖY YOLLARI ULAŞIMA KAPANDI
Kastamonu'da 398 köy yolu ulaşıma kapalı
YEREL

KASTAMONU'DA 398 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPALI