Konya'daki FETÖ/PDY soruşturması

KONYA (AA) - Konya'nın Ereğli ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 kişiden 5'i tutuklandı.
Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla dün gözaltına alınan 6 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan 5'i tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Konya'nın Ereğli ilçesinde dün FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 6 zanlı gözaltına alınmıştı.