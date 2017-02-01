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YEREL HABERLER  / KONYA HABERLERİ
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Konya'daki FETÖ/PDY soruşturması

01 Şubat 2017 Çarşamba, 11:33

KONYA (AA) - Konya'nın Ereğli ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 kişiden 5'i tutuklandı.

Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla dün gözaltına alınan 6 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan 5'i tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde dün FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 6 zanlı gözaltına alınmıştı.

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