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YEREL HABERLER  / KARS HABERLERİ
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Minik hasta için sağlık ekipleri seferber oldu

01 Şubat 2017 Çarşamba, 14:28

KARS (AA) - Kars'ın Kağızman ilçesinde kardan yolu kapanan köyde mahsur kalan 3 yaşındaki hasta, sağlık ekiplerince hastaneye yetiştirildi.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı nedeniyle yolu kapanan Kağızman ilçesine bağlı Keşişkıran köyünde ateşi yükselen 3 yaşındaki Barancan Gündüz'ün yakınları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Yardım talebi üzerine yola çıkan 112 Acil Komuta Merkezi görevlileri ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) karla kaplı yolda paletli ambulansla köye ulaşarak Gündüz'e evinde ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra Gündüz'ü evinden alıp paletli ambulansla yola çıkan ekipler, 6 saatlik zorlu yolculuğun ardından Kars Harakani Devlet Hastanesine geldi.

Tedavi altına alınan Gündüz'ün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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