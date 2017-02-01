Mezrada mahsur kalan iki çoban ve sürü kurtarıldı

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TRABZON (AA) - Trabzon'un Yomra ilçesine bağlı Monçollu mezrasında kar dolayısıyla iki çoban ve 250 keçiden oluşan sürü mahsur kaldı.

Sürüleri ile mezrada mahsur kalan Nedim Aktaş ve Ali Cemal Aktaş, cep telefonu ile ulaştığı Yomra Belediye Başkanı İbrahim Sağıroğlu'ndan yardım istedi. Sağıroğlu'nun koordinesinde belediye ekipleri iş makineleri yardımıyla mezranın yolunu açmak için çalışma gerçekleştirdi.

Ekipler, yaklaşık 4 saat süren çalışmanın ardından çobanlara ve sürüye ulaştı. Nedim Aktaş ve Ali Cemal Aktaş ile keçiler ilçeye bağlı Oymalı Mahallesi'ne ulaştırıldı.

Başkan Sağıroğlu, mezrada kar kalınlığının yer yer 2 metreye ulaştığını belirterek, "Nedim ve Ali Cemal kardeşim ile sürüye sağ salim ulaştık. Ekiplerimiz, karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor." dedi.



