Kömür sobasını kalorifer sistemine çevirdi

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GİRESUN (AA) - Giresun'un Bulancak ilçesinde tesisat ustası Mücahid Yüksel, kömür sobasını kalorifer sistemine çevirerek evinin tüm odalarını aynı anda ısıtma imkanını kavuştu.

Yüksel, gazetecilere yaptığı açıklamada, sobalı olan evine kat kaloriferi sistemi kurmak için bir süredir araştırma yaptığını söyledi.

Katı yakıtlı kazanların fiyatlarının yüksek olması nedeniyle evindeki sobayı değerlendirmeye karar verdiğini dile getiren Yüksel, "Bir ay önce sobamı kat kaloriferi kazanına dönüştürmeye karar verdim. Bir hafta içerisinde de tüm çalışmaları tamamladım. İki haftadır da evimi geliştirdiğim sistemle ısıtıyorum." dedi.

Yüksel, sobanın içerisindeki tuğlalı kısmı çıkarttığını ifade ederek, "Buraya sıcak su elde etmek için bir sistem kurdum. Yine borular da bu sistemde bulunuyor. Sobadan elde edilen sıcak su borulardan geçerek evimdeki peteklere ulaşıyor. Soba ile sadece bir odayı ısıtırken, geliştirdiğim sistemle evimdeki tüm odalarını ısıtmam mümkün oldu." diye konuştu.

Geliştirdiği sistemin 300 liraya mal olduğunu ve hem soba keyfi hem de kalorifer konforunu bir arada yaşadıklarını belirten Yüksel, şunları söyledi:

"Tüm malzemeleri de hurdacılardan aldım. Bana 300 liraya mal oldu. Sobada yemek bile pişiriyoruz. Geliştirdiğim sobada tüm katı yakıtları kullanmam söz konusu. Yani bir sobada yanabilecek tüm yakıtları kullanabiliyorum. Şu anda evimin her yerinde istediğim düzeyde sıcaklık verme imkanım söz konusu. Sistemle yakıt giderimde de ciddi oranda tasarruf sağladım."

Mücahid Yüksel, kalorifer sistemini geliştirmek için deneme çalışmalarını sürdürdüğünü sözlerine ekledi.



