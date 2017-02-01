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YEREL HABERLER  / AĞRI HABERLERİ
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Doğubayazıt Cezaevine patlayıcı atıldığı iddiası

01 Şubat 2017 Çarşamba, 20:34

AĞRI (AA) - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde cezaevine el yapımı patlayıcı atıldığı yönünde asılsız haber yaptığı iddia edilen muhabir gözaltına alındı.

Doğubayazıt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı basın yayın organlarında ilçedeki "Doğubayazıt Cezaevine el yapımı patlayıcı atıldığı" yönünde gerçek dışı haber yayımlanması üzerine çalışma başlattı.

Çalışma sonucu söz konusu haberi yaptığı öne sürülen bir haber ajansının muhabiri Y.İ gözaltına alındı.

Zanlı, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

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