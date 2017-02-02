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YEREL HABERLER  / BATMAN HABERLERİ
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Kardan yolu kapanan köydeki hasta kurtarıldı

02 Şubat 2017 Perşembe, 09:37

BATMAN (AA) - Batman'ın Sason ilçesinde yolu kapanan köydeki kalp hastası, 6 saatlik çalışma sonunda hastaneye taşındı.

İlçeye 28 kilometre uzaklıkta kar yağışı ve tipi nedeniyle yolu ulaşıma kapanan Yürekli köyünde ikamet eden kalp hastası Azize Bulgan'ın (57) fenalaşması üzerine yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne iletti.

Harekete geçen sağlık ekipleri yer yer kar kalınlığının 2 metreye ulaştığı köye tipi dolayısıyla paletli ambulansla gidemedi. Bunun üzerine İl Özel İdaresi ekipleri, iş makinesiyle köye ulaşmayı başardı.

Bu şekilde 4 kilometre uzaklıktaki paletli ambulansa taşınan hasta Bulgan, 6 saat süren çaba sonucunda Sason Devlet Hastanesine kaldırıldı.


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