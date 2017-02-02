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Ağrı-Erzurum karayolu ulaşıma açıldı

02 Şubat 2017 Perşembe, 10:26
Ağrı-Erzurum karayolu ulaşıma açıldı

AĞRI (AA) - Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan Ağrı-Erzurum karayolu ulaşıma açıldı.

Ağrı-Erzurum karayolu Saç Dağı ve Sarıcan Deresi mevkisinin dün akşamdan itibaren etkisini artıran ve sabaha kadar süren kar yağışı ile tipi dolayısıyla ulaşıma kapanması nedeniyle birçok araç mahsur kaldı.

Araçlardaki vatandaşların karayolu, jandarma ve polis ekiplerinin uğraşları sonucu kurtarılmasının ardından, yolun ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı.

Karayolları ekiplerince, olumsuz hava koşulları dolayısıyla güçlükle sürdürülen çalışmalar sonucu, yol ulaşıma açıldı.

Yolun açılması sonrasında, kar, tipi ve buzlanma nedeniyle yolda kalan bazı tırlar da iş makinesi desteğiyle kurtarıldı.

Tır şoförlerinden Murat Baykan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tırın kara saplanması nedeniyle bir gündür mahsur kaldığını belirterek, "Ekipler sayesinde kurtuldum. Allah hepsinden razı olsun." dedi.

Akaryakıt istasyonu ve yol kenarında bekleyen diğer tır sürücüleri de yolun ulaşıma açılmasıyla yoluna devam etti.

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