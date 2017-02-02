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YEREL HABERLER  / KÜTAHYA HABERLERİ
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Kütahya'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

02 Şubat 2017 Perşembe, 10:47

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Erdem Ot (49) yönetimindeki 43 BC 579 plakalı minibüs, Kütahya-Afyonkarahisar çevre yolunda aynı istikamete seyreden Kemal Bayram'ın kullandığı 61 K 13258 plakalı çöp kamyonuna, Ercan Akyıldız idaresindeki 43 DZ 449 plakalı hafif ticari araç da minibüse çarptı.

Kazada minibüsteki Hasan Düzenli (49) olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan sürücü Erdem Ot, 112 Acil Servis ekiplerince Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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