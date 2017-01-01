Gaziantep'te doğalgaz yakma töreni (2)

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GAZİANTEP (AA) - AK Parti Genel Sekreteri Abdulhamit Gül, "Bugün Türkiye'de doğalgazda, nükleer enerjide, güneş ve rüzgar enerjisinde çok önemli yatırımlar yapıldı, yapılmaya devam ediyor. Türkiye, yenilenebilir enerjiyle kendi ayakları üzerinde durabilmeli. Bunun için stratejik yatırımlar yapılıyor." dedi.

Zorlu Grup şirketlerinden GAZDAŞ tarafından Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde doğalgaz dağıtımına başlanması dolayısıyla gaz yakma töreni düzenlendi. Törende konuşan Gül, Gaziantep'in enerjideki ihtiyaçlarının karşılanması konusunda oldukça şanslı bir il olduğunu dile getirdi.

Bu noktada Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak başta olmak üzere tüm ilgililere teşekkür eden Gül, ilçelerin yanı sıra köylerin de doğalgaz hizmetinden yararlanır hale gelmesinin önemine işaret ederek, tüm ilgililerin bu konudaki çabalarını takdirle karşıladıklarını söyledi.

Yeni yapılacak yatırımlarla en kısa sürede Gaziantep'in doğalgazla ilgili en ufak bir sorununun kalmayacağını anlatan Gül, yenilenebilir enerjinin önemine dikkati çekerek, yapılacak yatırımlarla bu anlamda da önemli adımların atılacağını vurguladı.

Gül, Türkiye'de AK Parti iktidarıyla beraber enerjide çok önemli atılımlar gerçekleştirildiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Bunları yaparken doğalgaz mı bulduk, petrol mü bulduk? Hayır ama at sahibine göre kişner. Bu anlayışla ulaşımda, sağlıkta, enerjide ve benzeri birçok alanda önemli reformlar yaptık. Bugün Türkiye'de doğalgazda, nükleer enerjide, güneş ve rüzgar enerjisinde çok önemli yatırımlar yapıldı, yapılmaya devam ediyor. Türkiye, yenilenebilir enerjiyle kendi ayakları üzerinde durabilmeli. Bunun için stratejik yatırımlar yapılıyor. Bakın rahmetli Menderes, nükleer enerjiye el attı ve 1-2 sene sonra hükümetten indirildi, idam edildi. Türkiye'de ne zaman milli bir kaynağa yönelirseniz, ne zaman Türkiye kendi ayaklarında duracak denilse birileri bundan rahatsız olmuştur. Çünkü onların gözünde Türkiye hasta adam olarak yatağında yatmak zorundadır. Türkiye ne zaman ayağa kalkarsa diyorlar ki 'Türkiye dünyaya hak ve özgürlük verecek.' İşte Türkiye'nin ayağa kalkması, Türkiye'nin öncü ülke olması konusundaki kararımızı 16 Nisan'da önümüze gelecek seçimle de vereceğiz."

Referandum çalışmalarına da değinen Gül, "İnşallah Türkiye tıpkı enerjide ve diğer yatırımlarda olduğu gibi kendi geleceğini emin adımlarla belirleyecek. Türkiye, inşallah güçlü Türkiye için güçlü 'evet' kararını verecek." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin üzerinde bulunduğu toprakların kolay "Türk yurdu olmadığını" anlatan Gül, geçmişten gelen medeniyetle Türkiye topraklarının bugünden daha iyi şekilde gelecek kuşaklara aktarılmasını hedeflediklerini kaydetti.

Bunun için Türkiye'nin güçlü olması gerektiğini aktaran Gül, 16 Nisan sonrasında Türkiye'nin daha güçlü demokrasiyle yatırımlarına ve büyümesine hızla devam edeceğine inandığını sözlerine ekledi.

- Diğer konuşmacılar

Vali Ali Yerlikaya da çevrenin bugün üzerinde yaşayan canlılara emanet olduğunu söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin önemli projeler hayata geçirerek, enerji maliyetlerinde tasarrufa gidileceğini, enerjiden edilen tasarrufla yeni yatırımları hayata geçirmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Canan Candemir Çelik de havanın kirletilmemesi ve yaşam kalitesinin artırılması konusunda doğalgazın önemine işaret etti.

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç ise dünyanın en temiz, konforlu ve ekonomik enerji çeşidinin Oğuzeli'ne getirilmesinden dolayı yaşadıkları mutluluğu dile getirerek, bu konuda emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Zorlu, protokol üyelerine plaket takdim etti. Daha sonra protokol üyeleri ellerindeki meşalelerle temsili olarak doğalgaz yaktı.

(Bitti)