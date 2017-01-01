Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, Ordu’da

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ORDU (AA) - Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, "Bunlar isterler ki Türkiye 25 günlük hükümetlerle idare edilsin. Bu devirler geride kaldı. Biz güçlü ve büyük bir Türkiye istiyoruz. Dünyaya destur veren, sözleriyle dünyada etkili olan bir Türkiye istiyoruz." dedi.

Kurtulmuş, Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Fatsa Belediyesinin iş birliğinde yapılacak Fatsa Cumhuriyet Meydanı Düzenlemesi Projesi'nin için ilçe meydanında düzenlenen programa katıldı.

Türkiye'deki seçimlerin şimdiye kadar ülke içinde yapıldığını dile getiren Kurtulmuş, "Ama bakın Türkiye'de ilk sefer bu seçimin dışarıdan gazel okuyanları oldu. Bunları iyi görün ve bunları asla unutmayın. 16 Nisan'da da bunları hatırlayarak inşallah sandıklara gidin." diye konuştu.

"Bu seçimin davetsiz misafirleri kim?" sorusunu yönelten Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Önce Avusturya'dan bir ses çıktı. 'Buraya Türk siyasetçileri gelmesin.' Arkasından Almanya, arkasından Rotterdam. O gece gördüklerinizi sakın ha unutmayın. Atlarıyla, köpekleriyle bizim halkımızın üstüne saldırdılar. Aile Bakanımızı arabasının içerisinde saatlerce tuttular. Yetti mi, yetmedi. Daha da ileriye gittiler. Arkasından Avrupa'nın birçok yerinde Türkiye'nin politikacılarını, seçilmiş bakan ve milletvekillerini 'Orada görmek istemiyoruz' diyenler, maalesef PKK'ya, DHKP-C'ye ve diğer terör örgütlerine izin verdiler."

Kurtulmuş, 16 Nisan öncesi fotoğrafların da unutulmaması çağrısında bulunarak, "Etrafını polisle sardılar ki güvenlik altına alsınlar PKK'lıları. Yetti mi, orada da yetmedi. Arkasından baktılar ki hayır cephesi zayıf, 'Hayır cephesine biraz destek olalım' dediler. Gazetelerinde manşet attılar. İsviçre'nin Blick gazetesi, kocaman bir resim, kimin resmi, Tayyip Erdoğan'ın resmi, yanına da Türkçe yazmış, 'Tayyip Erdoğan'ın diktatörlüğüne son vermek için kocaman harflerle hayır' yazmış. Allah'a çok şükür gavurlara da Türkçe öğretiyor muyuz? Onlar da Türkçe öğrenmeye başladılar." dedi.

Bunun da yetmediğini, Almanya'nın koskoca Bild gazetesinin de kocaman Tayyip Erdoğan resmi ile çıktığını kaydeden Kurtulmuş, "O Almanca yazmış. O henüz Türkçe öğrenememiş. O da diyor ki 'Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarını Avrupa'da görmek istemiyoruz.' Sana ne. Biz Almanya'da, İsviçre'de bir referandum yapmıyoruz. İsviçre'ye, Almanya'ya, Hollanda'ya cumhurbaşkanlığı sistemini getirmiyoruz. Bu millet kendisine yeni bir sistem için oylamaya gidiyor. Millet ne derse başımız üstündedir. Milletin sözünün üstüne asla söz söylemeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kurtulmuş, bunların da yetmediğini ve Türkiye üzerinde oynanan oyunların devam ettiğini aktararak, "Bakıyorsunuz Almanya'nın istihbaratının başındaki adam diyor ki 'FETÖ'nün 15 Temmuz darbesinin arkasında olduğuna ikna olmadık.' Allah aşkına bu darbenin arkasında FETÖ'nün olduğunun bilinmesi için 250 şehidimiz yetmedi mi? 250 bin şehit mi vermemiz gerekiyordu? Hiç kuşkunuz olmasın. Bu millet gerekirse Çanakkale'de olduğu gibi binlerce şehit vermeye hazırdır. Namusunu, istiklalini, devletini, vatanını koruyacak güçtedir." diye konuştu.

Arkasından Norveç'in 5 tane FETÖ'cüye siyasi iltica verdiğini belirten Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Bitti mi? Yine bitmedi. Arkasından böyle bir platform. Arkada koskoca pankart. Pankartta kocaman bir Tayyip Erdoğan resmi. Yanında da şakağına dayanmış silah resmi. Altında da İngilizce olarak diyor ki Erdoğan'ı öldürün. Ondan sonra kapkara bir pankart daha. Orada da İngilizce, Almanca ve Türkçe koskocaman 'hayır' yazıyor. Neresi burası? İsviçre'nin Bern kenti. Alanda hemen arkasında parlamento binası olan bir yer. 100-150 kişi var. Etrafta da kalabalığa zarar gelmesin diye İsviçre polisi nöbet tutuyor. Kim düzenlemiş, PKK. Kim düzenlemiş, PYD. Kim düzenlemiş DHKP-C. FETÖ'cüler de işin içerisinde. Ne oldu da bunlar seçimle ilgilenir oldular? Bunların dertleri nedir? Niye Türkiye'de evet çıkacak olmasından rahatsızlar. Niye 'hayır' cephesine bütün güçleriyle destek olmaya çalışıyorlar. Biliniz ki kenarda bu millet sessiz sedasız bakıyor, oyunları görüyor. Oyunların arkasındaki karanlık yüzleri görüyor ve hepsine dersine veriyor."

- "Boyun eğmeyeceğiz"

"Niye telaşlanıyorlar biliyor musunuz" ifadesini kullanan Kurtulmuş, "Çünkü korku dağları bekler. Eteklerine ateş tutuşmuş. Bu millet ferasetiyle niye istemediklerini iyi görüyor. Bunlar niye istemiyorlar biliyor musunuz? Bunların istediği Türkiye IMF'nin karşısında 50 milyon dolar için 50 bin tane takla atan Türkiye'dir. Boyun eğmeyeceğiz. Bu millet asla eğilmeyecek ve dik duracak." dedi.

Kurtulmuş, Fatsa Çevre Yolu'nun bu ay içinde proje ihalesinin yapılacağı müjdesini de vererek, şunları kaydetti:

"En kısa zamanda Fatsa Çevreyolu'nu da yapacağız. Bu sene ayrıca bütün Türkiye'de 21 tane organize sanayi bölgesi kurulacak. Bunun 3 tanesi Ordu'da. Fatsa Organize Sanayi hayırlı uğurlu olsun. Ünye Organize Sanayi hayırlı uğurlu olsun. Ordu Organize Sanayi hayırlı uğurlu olsun. Ayrıca merkezi hükümetin Ordu'ya yaptığı destekler, yardımlar, alan bazlı destekler, okullar ve hastaneler. Hepsini görüyorsunuz. Bunları biz 'Aferin' denilsin diye yapmıyoruz. Boynumuzun borcu olduğu için yapmak zorundayız. Para sizin paranız. Para bu milletin parası. İşte bunlar böylesine güçlü olan bir Türkiye istemezler. Bunlar üç kuruşa muhtaç bir Türkiye ister. Bunlar bunun için bu kampanyaya destek veriyorlar. Bunlar Türkiye'nin Avrupa Birliğinin terbiye salonunda tek ayak üstünde beklemesini isterler. Bu millet ise güçlü bir Türkiye ister. Bu millet büyük bir Türkiye ister. Bu millet Osmanlı'ya, Selçuklu'ya layık bir millet ister. Bunlar isterler ki Türkiye 25 günlük hükümetlerle idare edilsin. Bu devirler geride kaldı. Biz güçlü ve büyük bir Türkiye istiyoruz. Dünyaya destur veren, sözleriyle dünyada etkili olan bir Türkiye istiyoruz."

Konuşmanın ardından Kurtulmuş, törene katılan AK Parti Ordu Milletvekilleri Oktay Çanak, Metin Gündoğdu, Ergün Taşçı, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan ile birlikte yeni meydan projesinin startını verdi.

(Bitti)



