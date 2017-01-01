Çankırı'daki yangın

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'nın Ilgaz ilçesine bağlı 45 haneli Serçeler köyünde 25 evin kullanılamaz hale geldiği yangında mağdur olan vatandaşlar için kalıcı konut yapılacak.

İl Afet ve Acil Durum Müdürü (AFAD) Hasan Sait Korkutata, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk tespitlere göre yangının "yaşlı bir teyze"nin evinde çıktığını, rüzgarın etkisiyle de yayılarak diğer evlere sirayet ettiğini söyledi.

Evlerin ahşap olmasından dolayı yangının hızlı bir şekilde yayıldığını belirten Korkutata, "Çevre belediye ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin araçları hepsi yangına müdahale etmektedir. Ortalama 20-25 civarında evin tamamen yandığı görünmektedir. Biz AFAD olarak gerekli tespitlerimizi yapacağız. Burada hak sahiplerini tespit edip vatandaşların hem geçici ihtiyaçlarını giderme yoluna gideceğiz hem de buradaki mağdur vatandaşlar için kalıcı konutlar yapımı konusunda da çalışmalarımızı yarın itibarıyla başlatacağız." diye konuştu.

Çankırı Belediyesi İtfaiye Müdürü Ahmet Semerci ise köyde büyük bir felaketin yaşandığını ifade etti.

Ahşap evlerin yapı itibarıyla çok çabuk yandığını vurgulayan Semerci, "Biz yangın bölgesine gelir gelmez yangın koordinesini elimize aldık. Çevredeki ilçe itfaiye ekipleri de bizlere destek oldular. Soğutma çalışmalarının sonuna geldik. Her hangi bir can kaybı yok. Devletimiz bundan sonra gerekli yardımları yapacaktır." ifadelerini kullandı.