Halk oylamasına doğru

HATAY (AA) - CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, ''İnşallah 16 Nisan'da bu milletin alacağı 'hayır' kararı Türkiye'de milletin demokrasi bayrağını en yukarıda dalgalandırması anlamına gelecektir. Bunu görüyorum.'' dedi.

Baykal, halk oylaması çalışmaları kapsamında Hatay'ın Defne ilçesinde Şükrü Güçlü Bulvarı'nda vatandaşlara hitap etti.

Referandumda vatandaşların neden 'hayır' oyu kullanmaları gerektiğini anlatan Baykal, Türkiye'nin yeni bir anayasaya derdinin olmadığını söyledi.

Millet egemenliğinin millet adına mecliste olması gerektiğini ifade eden Baykal, şöyle devam etti:

''Biz dört tane anayasa yaptık. Son anayasayı 17 defa değiştirdik. Bunların tümü milletin egemenliği, meclisin üstünlüğünü yansıtır. Bizim kutsalımız bu. Milletin tümü bir yerde olmalı, nerede olamalı? Mecliste olmalı. Her parti var, sağdan da var, soldan da var. Her inançtan, her mezhepten var. Milletin tümü onlar azınlık ben çoğunluğum diyerek millet tarifini daraltmaya hakkımız var mı? Egemenlik milletindir. Son otorite o.''

Referandum da 'hayır' oyu kullanacağını belirten Baykal, ''Ben bu oylamada 'hayır' oyunu vereceğim. Gittiğim her yerde, köyde, kasabada, kent kent bütün Türkiye'de vatandaşlarıma 'hayır' demeleri gerektiğini anlatmak için bütün gücümle, nefesim yettiğince koşuyorum, koşmaya devam edeceğim. Ben 'hayır' diyeceğim ama bana terörist diyecek olanın da anlını karışlarım.'' diye konuştu.

Baykal, 'hayır' demenin bir hak olduğunu ve referandum da milletin vicdani kanaatiyle 'hayır' diye sesini yükselteceğini kaydetti.

Referandumun bir demokrasi sınavı olacağını savunan Baykal, şunları söyledi:

''İnşallah 16 Nisan'da bu milletin alacağı 'hayır' kararı Türkiye'de milletin demokrasi bayrağını en yukarıda dalgalandırması anlamına gelecektir. Bunu görüyorum. Sen 15 yıldır oradasın. Yaptıklarını şöyle bir hatırlayalım bakalım. Şimdi sen tek adam olmayı mı hak ediyorsun. Millet varken kimse tek adam olabilmeyi hak edemez, hele sen hiç edemezsin. Bu referandum da alınacak bir 'evet' oyu 2010 yılındaki referandumun 'evet' oyunun Türkiye'ye yol açtığı o 15 Temmuz darbesi dahil bütün olumsuzlukların kat kat fazlasını Türkiye'ye getirecektir. 'Evet' çıkarsa Türkiye'ye büyük bir karmaşa ve kargaşa gelir. Ne demek istiyorum. 'Evet' çıkarsa 7 bin 200 tane mevzuat değişikliği gerekecek. Yığınla kanun, tüzük, yönetmelik kararname değişikliği zorunlu olacak. Yine bir teşkilatlanma yeni bir devlet yapılanması zorunlu olarak ortaya çıkacak onun neye yol açacağını bilemezsin. 'Evet'in sonucu tereddüttür, belirsizliktir. kaygıdır, korkudur, telaştır.''