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YEREL HABERLER  / ŞIRNAK HABERLERİ
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Silopi'de polisler ve çocuklar futbol oynadı

04 Nisan 2017 Salı, 16:53
Silopi'de polisler ve çocuklar futbol oynadı

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Silopi ilçesinde okulu ziyaret eden güvenlik güçleri, öğrencilerle futbol oynadı.

Güvenlik güçlerince yürütülen "Şehit Polis Muhammet Onur" operasyonu ile huzur ve güvenliğin sağlandığı Silopi'de polis, öğrencilere yönelik etkinlikler düzenliyor.

Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen "Yanınızdayız" projesi kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ile Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri (BÖF) büro amirliği ekipleri, okulları gezerek 500 öğrenciye futbol topu ve satranç takımı dağıttı.

Kaymakam Teoman Ünisan Ortaokulunda öğrencilere top dağıtan polisler, talep üzerine öğrencilerle futbol oynadı. Maçın ardından öğrenciler ile hatıra fotoğrafı çektirildi.

Öğrenci Gülcan Baysal, polislerden hediye aldıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.

23 Nisan Ortaokulu Müdür Yardımcısı Ayşenur Bilge, polislerden hediye alan öğrencilerin sevinçli olduğunu dile getirerek, "Hem polis memuru arkadaşları da daha yakından tanımış oldular hem de birlikte futbol oynadılar. İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkililerine teşekkür ederiz." dedi.


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