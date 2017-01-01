Alman mühendis bisikletle dünya turunda

KASTAMONU (AA) - Almanya'dan bisikletle dünya turuna çıkan 22 yaşındaki jeoloji mühendisi Ole John, Kastamonu'nun Hanönü ilçesine ulaştı.
Ole John, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversiteyi bitirdikten sonra işe başlamadan bisikletle dünya turu yapmak istediğini söyledi.
Geçen ay Almanya'nın Aachen şehrinden bisikletle yola çıktığını belirten John, Avusturya, Macaristan, Sırbistan ve Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye giriş yaptığını, buraya kadar 3 bin 800 kilometre pedal çevirdiğini anlattı.
Farklı ülkeleri, şehirleri görmek, farklı kültürleri tanımak amacıyla yola çıktığına dikkati çeken John, İran Kazakistan, Kırgızistan üzerinden Çin'in Pekin şehrine ulaşarak 16 bin kilometre pedal çevirmeyi planladığını kaydetti.
John, Türk insanının konukseverliğinden memnun kaldığına işaret ederek, Hanönü ilçesinde bir süre dinlendikten sonra Sinop'a doğru hareket edeceğini kaydetti.