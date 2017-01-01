04 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Muğla'da telefon dolandırıcılığı

04 Nisan 2017 Salı, 17:44

MUĞLA (AA) - Muğla'da, bir kişiden dolandırıcılık yöntemiyle 5 bin 500 lira aldığı iddia edilen zanlı, yakalandı.

Kendisini avukat Hüseyin Ceylan olarak tanıtan C.D, Köyceğiz ilçesinde yaşayan Hüseyin Güler'i arayarak, geçmişe dönük 7 bin lira borcu olduğunu, aynı gün içinde ödenmesi halinde borcun 2 bin 500 liraya kapatılacağını söyledi.

Hüseyin Güler, parayı posta çeki ile C.D. adına gönderdi. Zanlı, iki gün sonra Güler'i tekrar arayarak 3 bin lira daha istedi. Bu parayı da gönderen Güler, bir süre sonra dolandırıldığını anlayarak polis ekiplerine başvurdu.

Güler'in para gönderdiği hesapta inceleme yapan polis ekipleri, C.D'yi İzmir'de gözaltına aldı. C.D'nin 9 ay önce de Hüseyin Güler'den 310 lira aldığı öğrenildi.

Gasp ve hırsızlık gibi birçok suçtan sabıkası olduğu belirtilen C.D'nin ifadesinde, hesabında nereden geldiğini bilmediği şekilde para görünce yetkililere haber vermek yerine kullanmayı seçtiğini söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.D, çıkarıldığı mahkemece, denetimli serbestlik şartıyla serbest bırakıldı.

İLGİLİ HABERLER

Köyceğiz'de &quot;Sigorta Borcu&quot; dolandırıcılığı
YEREL

KÖYCEĞİZ'DE "SİGORTA BORCU" DOLANDIRICILIĞI
Muğla'da sahte içki operasyonu
YEREL

MUĞLA'DA SAHTE İÇKİ OPERASYONU
Datça'da kiralık araçla uyuşturucu satışı yapan 2 kişi tutuklandı
YEREL

DATÇA'DA KİRALIK ARAÇLA UYUŞTURUCU SATIŞI YAPAN 2 KİŞİ TUTUKLANDI
GÜNCELLEME - Muğla'daki FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

GÜNCELLEME - MUĞLA'DAKİ FETÖ/PDY OPERASYONU
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Çevik:
YEREL

CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMANI ÇEVİK:
Uluslararası Egeli Yörük Türkmen Şenliği 14 Mayıs'ta yapılacak
YEREL

ULUSLARARASI EGELİ YÖRÜK TÜRKMEN ŞENLİĞİ 14 MAYIS'TA YAPILACAK
Bodrum'da trafik kazası 1 yaralı
YEREL

BODRUM'DA TRAFİK KAZASI 1 YARALI
Muğla’da turist tekneleri sezona hazır
YEREL

MUĞLA’DA TURİST TEKNELERİ SEZONA HAZIR
Anaokulu öğrencileri kütüphane ile tanıştı
YEREL

ANAOKULU ÖĞRENCİLERİ KÜTÜPHANE İLE TANIŞTI
Babadağ teleferik projesinin ihalesini yapıldı
YEREL

BABADAĞ TELEFERİK PROJESİNİN İHALESİNİ YAPILDI
Bodrum'da tarım arazisinde yangın
YEREL

BODRUM'DA TARIM ARAZİSİNDE YANGIN
Bodrum'da engel yok, şenlik var
YEREL

BODRUM'DA ENGEL YOK, ŞENLİK VAR
Tanıtım TIR'ı Marmara yollarında
YEREL

TANITIM TIR'I MARMARA YOLLARINDA
Ukrayna'dan Bodrum'a haftada 10 uçuş planlandı
YEREL

UKRAYNA'DAN BODRUM'A HAFTADA 10 UÇUŞ PLANLANDI
uikast silahını aracın motoruna sakladılar
YEREL

UİKAST SİLAHINI ARACIN MOTORUNA SAKLADILAR
Fethiye'de &quot;Otizm Farkındalık Günü&quot; Etkinliği
YEREL

FETHİYE'DE "OTİZM FARKINDALIK GÜNÜ" ETKİNLİĞİ
Deklanşöre engelliler için basacaklar
YEREL

DEKLANŞÖRE ENGELLİLER İÇİN BASACAKLAR
Jandarma motorize ekipleri eğitimlerini tamamladı
YEREL

JANDARMA MOTORİZE EKİPLERİ EĞİTİMLERİNİ TAMAMLADI
Tes-İş Sendikasından fark ücreti zaferi
YEREL

TES-İŞ SENDİKASINDAN FARK ÜCRETİ ZAFERİ
Turizm jandarmasına ileri sürüş eğitimi
YEREL

TURİZM JANDARMASINA İLERİ SÜRÜŞ EĞİTİMİ
Muğla'daki FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

MUĞLA'DAKİ FETÖ/PDY OPERASYONU
DOKTOB turizm projelerini Başbakan Yıldırım'a aktardı
YEREL

DOKTOB TURİZM PROJELERİNİ BAŞBAKAN YILDIRIM'A AKTARDI
Ortaca'da otizm farkındalığı etkinliği
YEREL

ORTACA'DA OTİZM FARKINDALIĞI ETKİNLİĞİ
Ziraat Odaları'ndan Başkan Gürün'e Ziyaret
YEREL

ZİRAAT ODALARI'NDAN BAŞKAN GÜRÜN'E ZİYARET