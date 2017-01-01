Muğla'da telefon dolandırıcılığı

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MUĞLA (AA) - Muğla'da, bir kişiden dolandırıcılık yöntemiyle 5 bin 500 lira aldığı iddia edilen zanlı, yakalandı.

Kendisini avukat Hüseyin Ceylan olarak tanıtan C.D, Köyceğiz ilçesinde yaşayan Hüseyin Güler'i arayarak, geçmişe dönük 7 bin lira borcu olduğunu, aynı gün içinde ödenmesi halinde borcun 2 bin 500 liraya kapatılacağını söyledi.

Hüseyin Güler, parayı posta çeki ile C.D. adına gönderdi. Zanlı, iki gün sonra Güler'i tekrar arayarak 3 bin lira daha istedi. Bu parayı da gönderen Güler, bir süre sonra dolandırıldığını anlayarak polis ekiplerine başvurdu.

Güler'in para gönderdiği hesapta inceleme yapan polis ekipleri, C.D'yi İzmir'de gözaltına aldı. C.D'nin 9 ay önce de Hüseyin Güler'den 310 lira aldığı öğrenildi.

Gasp ve hırsızlık gibi birçok suçtan sabıkası olduğu belirtilen C.D'nin ifadesinde, hesabında nereden geldiğini bilmediği şekilde para görünce yetkililere haber vermek yerine kullanmayı seçtiğini söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.D, çıkarıldığı mahkemece, denetimli serbestlik şartıyla serbest bırakıldı.