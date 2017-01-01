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IĞDIR (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Dağlardaki hainleri temizleyeceğiz. Bu dağlar sizin kardeşler, eşkıyanın değil. Göreceksiniz burada hiçbir eşkıya, terörist kalmayacak. Burayı hayvancılık, gıda üretim, süt ve süt ürünlerinin merkezi yapacağız." dedi.

Bakan Eroğlu ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kars temaslarının ardından beraberindekilerle Iğdır'ın Tuzluca ilçesine geçip Tuzluca Belediye Konferans Salonu'nda vatandaşlarla bir araya geldi.

Eroğlu burada yaptığı konuşmada, Iğdır'a son 14 yılda 4 milyar lira yatırım yaptıklarını belirterek, "Geçen yıl Iğdır'a 12 müjde vermişiz. Bu seferde 10 tane müjde ile geldik. Dolayısıyla 22 müjde toplam 300 milyon liralık bir müjdemiz var." dedi.

Iğdır'ı hayvancılığın merkezi yapacaklarını anlatan Eroğlu, şöyle konuştu:

"Şu dağlar boş kardeşlerim. Hayvancılık ne kadar güzel olur. Hatta gerekirse orman teşkilatına talimat vereceğim burada koyunculuğu, keçi ve süt sığırcılığını geliştirmek için bir çalışma başlatalım. Dağlardaki hainleri temizleyeceğiz. Bu dağlar sizin, eşkıyanın değil. Göreceksiniz burada hiçbir eşkıya, terörist kalmayacak. Burayı hayvancılık, gıda üretim, süt ve süt ürünlerinin merkezi yapacağız. Yaylaları tamamen sizin hizmetinize sunacağız."

Eroğlu, Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasının yapılacağı 16 Nisan'ın milletimizin birlik, beraberlik ve kardeşliği için çok önemli bir tarih, bir milat olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Tuzluca ne derse biz 'evet' diyoruz. Sıra sizde. Ne isterseniz isteyin. 16 Nisan'a kadar hiç kimsenin 'hayır' deme şansı yok. Büyük Türkiye, özellikle özgürlükler, kardeşliğin pekiştirilmesi açısından Tuzluca kararınız 'evet' mi? Güçlü bir Türkiye için, bu bölgenin daha fazla kalkınması için kararınız 'evet' mi?"

- "Laf edene değil görev yapacak olana görev vereceksin"

Bakan Arslan ise 16 Nisan'da Iğdır ve ilçelerinde büyük bir destek göstereceklerini söyledi.

Ülkenin doğusundan batısına her yere bölünmüş ve sıcak asfalt yollarla gidileceğini anlatan Arslan, "Tuzluca'nın çevre yolunu yaptık, sıcak asfaltını yapıyoruz. Tuzluca'nın içi ile ilgili Tuzluca'nın biraz suçu var. Eğri oturalım doğru konuşalım. Şimdi Tuzlucalı görev yapana değil laf edene görev verdiği zaman yol yapılmıyor. Laf edene değil görev yapacak olana görev vereceksin. Bakın görevi bize verdiniz biz de Allah'a şükür yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Türkiye'nin büyümesinden rahatsız olanlar var"

Türkiye'nin büyümesinden rahatsız olanların bulunduğunu dile getiren Bakan Arslan, şöyle devam etti:

"FETÖ başta olmak üzere içimizde hainler var. Sonra insanımızın huzurunu kaçıran ve dışarıya maşalık eden terör örgütleri var. Dış güçler artık baktılar ki terör örgütleri ile ülkemizle baş edemiyorlar şimdi direk kendileri geliyorlar. Kendileri bakan kabul etmiyorlar. Oradaki hemşehrilerimizle, vatandaşlarımızla konuşmaya engel oluyorlar. Ülkemizin büyümesi için lokomotif olan projeyi yapmayalım diye uğraşıyorlar. Onlar istedikleri kadar uğraşsın. Tuzluca da Iğdır da memleketimiz de 16 Nisan'da geleceğine dünden daha fazla ve daha güçlü sahip çıkacak. Siz sahip çıktığınız sürece biz büyük projeleri bitirip ülkemizi daha da büyütüp onlara inat sadece milletimize ve memleketimize değil dünyanın bütün mazlumlarına ve mağdurlarına hizmetkar olmaya, kucak açmaya devam edeceğiz."

Konuşmalarının ardından bakanlar Eroğlu ve Arslan'a Tuzluca kaya tuzundan yapılmış hediyelik ampul armağan edildi.





