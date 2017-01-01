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YEREL HABERLER  / BİNGÖL HABERLERİ
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Bingöl'de terör operasyonu: 1 şehit

04 Nisan 2017 Salı, 20:42

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Genç ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda bir güvenlik korucusu şehit oldu.

Alınan bilgiye göre, Genç ilçesi Güzeldere köyü kırsalında PKK'lı teröristlere yönelik operasyon yürüten güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında sıcak temas sağlandı. Teröristlerin açtığı ilk ateş sonucu güvenlik korucusu Mansur Salcan (28) şehit oldu. Olayda 3 güvenlik korucusu ile 1 asker hafif yaralandı.

Yaralılar Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bölgedeki operasyon sürüyor.

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