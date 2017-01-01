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YEREL HABERLER  / SAKARYA HABERLERİ
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Şehitler için gıyabi cenaze namazı

05 Nisan 2017 Çarşamba, 14:59
Şehitler için gıyabi cenaze namazı

SAKARYA/DÜZCE (AA) - Sakarya ve Düzce'de, Şırnak'ta şehit düşen askerlerle Suriye'de Beşşar Esed rejiminin İdlib'in Han Şeyhun beldesine düzenlediği kimyasal silah saldırısında 100'den fazla kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle gıyabi cenaze namazı kılındı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki Orhan Camisi'nde toplanan sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, öğle vakti kılınan gıyabi cenaze namazının ardından dua etti.

Sakarya İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Derneği Başkanı Sebahattin Aydın, burada yaptığı açıklamada, 2011'in mart ayından itibaren, sivil halkın meşru talepleri ile başlayan ancak Beşşar Esed, Rusya, ABD, İran ve mezhepçi çetelerinin baskı, sindirme, işkence, tecavüz ve katliamları ile tarihin en acımasız felaketine sahne olan Suriye'de, direnişin 7. yılına girildiğini söyledi.

Tüm dünyanın gözleri önünde bir ülkenin yok edildiğini ve bir halkın soykırıma tabi tutulduğunu aktaran Aydın, şöyle devam etti:

"Biz buradan tekrar ediyoruz ki Suriye'de ve dünyanın dört bir köşesinde terini ve kanını akıtan Müslümanların velisi Allah'tır ve O kendisine sığınanları asla sahipsiz bırakmaz. Tarafların ve safların netleştiği şu dönemde, dünyada ve ahirette hesabının sorulacağı bu olaylar karşısında sıfatı İslam ve insan olanların yapması gereken şey, bu tablolar karşısında mazlumun yanında yer almaktır. Özellikle Müslüman olduğunu iddia edenler mazlum ve mustazaflara sahip çıkmak ve onları zalime terk etmemekle mükelleftirler."

İdlib için en acil ihtiyacın ilaç olduğunu ve herkesi ülke genelinde başlatılan ilaç kampanyasına katılmaya davet eden Aydın, ayrıca dün Gabar Dağı'nda hain teröristlerin kurduğu pusu neticesinde 3 askerin şehit olduğunu, askerleri şehit edenlerin de Suriyeli bebekleri kimyasal silahlarla boğarak canlarını alanların da aynı el olduğunu sözlerine ekledi.

- Düzce

Düzce'de Cedidiye Camisi önünde toplanan Düzce İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) Derneği ile bazı sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, terör örgütü aleyhine slogan attı.

Grup adına açıklama yapan derneğin başkanı Osman Altundal, dün Şırnak'ta şehit düşen askerlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Suriye'de yaşanan katliamın ilk olmadığını vurgulayan Altundal, "Bizim yapmamız gereken, ümitsizliğe düşmeden bu zulmü durdurabilmek, mazlumların yaralarını sarmak için uğraşmaktır. Sabırları tükenen, evi barkı paramparça olan, bedenleri bombalarla lime lime edilen ve zehirli gazlarla acımasızca öldürülen din kardeşlerimizin feryadını duymaktır." dedi.

Altundal, Suriye'de savaşın bir gün sona ereceğini belirterek, bölgede adaletin yeniden sağlanacağını ve katillerin hem bu dünyada hem de ahirette hesap vereceğini sözlerine ekledi.

Açıklamanın ardından grup, Şırnak'ta şehit düşen askerler ve İdlib'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldı. Namazın ardından toplu halde dua edildi.


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