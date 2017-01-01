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Suriye sınırında sağlıkçılardan "kimyasal önlem"

05 Nisan 2017 Çarşamba, 15:03

HATAY (AA) - Suriye'de Beşşar Esed rejiminin İdlib'de düzenlediği kimyasal silah saldırısından etkilenenler için Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndaki sağlık çalışmaları titizlikle devam ediyor.

Han Şeyhun beldesine kimyasal silahla gerçekleştirilen saldırıdan etkilenen Suriyeliler için Cilvegözü Sınır Kapısı'nın 2,5 kilometre içerisindeki tampon bölgede sağlık ekipleri hazır kıta bekliyor.

Türkiye sınırından 80 kilometre ileride gerçekleştirilen kimyasal saldırılardan etkilenen siviller, oradaki sahra hastanelerinde ilk müdahaleden geçiriliyor.

Sahra hastanelerinde yıkanan ve elbiseleri çıkartılan siviller, tampon bölgede AFAD'a bağlı kimyasal, biyolojik, radyasyon ve nükleer keşif aracının bulunduğu "kırmızı bölge" olarak nitelendirilen alana alınıyor.

Gaz ölçümü yapan araçların yanına AFAD tarafından kurulan çadırda ikinci kez yıkanan Suriyelilere özel elbiseli, maskeli AFAD çalışanları müdahale ediyor.

Saldırıdan etkilenenler, yıkama işleminin tamamlanmasının ardından yine özel kıyafetli UMKE ekiplerince "sarı bölgede" karşılanıyor. Buradaki işlemlerin ardından da ekipler, sedyeyle aldıkları kişiyi, maskeli ve beyaz kıyafetli sağlık görevlilerinin beklediği "beyaz bölgeye" teslim ediyor.

Ambulansa yerleştirilen Suriyeli, tamamen dezenfekte edilerek Hatay'daki hastanelere sevk ediliyor.

Tüm bu işlemlerden geçirilerek hastaneye kaldırılan Vail Marati (30) de Türkiye'de şifa arayan Suriyeliler arasında yer alıyor.

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