Ekonomi Bakanı Zeybekci, Denizli'de:

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

DENİZLİ (AA) - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt'un "Evet diyenleri İzmir'den denize dökeceğiz" ifadelerine ilişkin, "Ona milletimiz diyor ki 'densiz.' Milletin iradesine bu şekilde saygısız olana ancak öyle cevap verirler." dedi.

Zeybekci, Denizli programı kapsamında Acıpayam ilçesine bağlı Aliveren Mahallesi'ni ziyaret etti, 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Daha sonra gazetecilerin sorularını cevaplandıran Zeybekci, 16 Nisan'ın en önemli sonuçlarından birisini de Türkiye'de siyasetin normalleşmesi, millileşmesinin oluşturacağını, CHP'nin de milletin iradesi ile iktidara ulaşabilme ümidine kavuşan bir muhalefet partisi olacağını ifade etti.

Mevcut sistemin birçok hastalığı barındırdığını söyleyen Zeybekci, en önemli hastalılardan birinin koalisyon olduğunu, koalisyonlarla da Türkiye'nin geleceğine ipotek konulması, koalisyonlarla Türkiye'nin on yıllarca kalkınmasının, büyümesinin çalınması ve alınıp götürülmesi olduğunu belirtti. Zeybekci, "Diğer taraftan en önemli hastalığından bir tanesi de bu sistemin çok zorda kaldığında milletin 'yeter' diyerek ayağa kalktığında güçlü iktidarlar üretebilme ihtimalinin aynı şekilde güçlü muhalefet üretebilecek şekilde ortaya hiç çıkmaması. İşte şu anda ortaya çıkan durum da budur." diye konuştu.

- CHP milletvekilinin sözleri

Milletin iradesine saygı duymayan, milletin yüzde 60-70'i 'evet' derse onları denize dökeceğini' söyleyen anlayışın CHP'yi milletin partisi haline getirmediğini söyleyen Zeybekci, "Bu milleti denize dökeceğini söyleyen, bu şekilde bir beyanatını ki o gün seyrettim, hakikaten siyaset adına da üzüldüm. O zat, ona milletimiz diyor ki 'densiz.' Milletin iradesine bu şekilde saygısız olana ancak öyle cevap verirler." şeklinde konuştu.

Dün Kütahya'da olduğunu Kütahyalıların 'bu Ege yolculuğu, denize dökme yolculuğu tarihte Dumlupınar'dan geçer, kendisini Kütahyalılar olarak Dumlupınar'da bekliyoruz' dediğini aktaran Zeybekci, Deniz Baykal'ın aynı konudaki sözlerine ilişkin, "Bir sürçülisan olduğunu düşünüyorum. Yani 'hayır' çıkması halinde düşmanı denize dökmüş gibi sevineceğiz' talihsiz bir açıklama herhalde bunu istemeden söylemiştir ama isteyerek, bilerek, kasten söylediyse millet ona 16 Nisan gecesi yani daha doğrusu 17 Nisan sabahı biz öyle demeyeceğiz, onlar gibi demeyeceğiz. "

- "Kavga etmeye gelmedik"

"Yunus'un dediği gibi onlara diyeceğiz, Biz gelmedik kavga için, bizim işimiz sevi için, dostun evi gönüllerdir, biz gönüller yapmaya geldik." diyen Zeybekci, "Biz bu millete hizmet etmeye, hizmetkar olmaya geldik. Bu milletin hizmetkarı olmayı Cenab-ı Allah'ın bize bir lütfu olarak görüyoruz, bunu bize verilmiş bir nimet olarak görüyoruz. Eli öpülesi, önünde saygı ile eğilinmesi bu millet 15 Temmuz destanını yazan, düşmanı Dumlupınar'dan Ege'den denize döken, Çanakkale'de Çanakkale'yi geçilmez kılan, Yemen çöllerinde, Trablus'ta birlikte kavrularak şehit olan, Allahüekber Dağları'nda birlikte donarak şehit olan bu aziz millettir. Bu millet, bu millete saygısız edenleri, bu milleti denize dökmek gibi bir densizce laf edenleri de bekliyorlar her yerde Anadolu'nun her coğrafyasında. İnşallah onlara en güzel cevabı bu millet verecektir." ifadelerini kullandı.



