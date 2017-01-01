"Erkenci" badem çağlası tezgahlarda

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Araban ilçesinde satışa sunulan yılın ilk "Erkenci" badem çağlası, tezgahlardaki yerini aldı.

Araban ilçesinde, Antep fıstığı ağaçları arasındaki badem ağaçlarında yetişen erkenci badem çağlaları, kilogramı 8 liradan satışa sunuldu.

Araban Ovası'ndaki üreticileri ziyaret eden ve tarlalarda incelemelerde bulunan İlçe Ziraat Odası Başkanı Mehmet Doğan, ovada yılın ilk erkenci badem çağlalarının yetiştiğini belirterek, üreticilere bereketli bir yıl diledi.

Gümüşpınar Mahallesi Muhtarı ve çiftçi İbrahim Özkan da mart sonu nisan başında aralıklarla süren sağanak yağışların ardından, havaların ısınmasıyla bahçedeki badem ağaçlarının da meyvelerini vermeye başladığını ifade etti.

Özkan, bölgedeki çiftçilerin yılın ilk erkenci badem çağlasını ilçedeki manavlara satmaya başladığını anlattı.

Manav Mustafa Yıldız da badem çağlalarının tezgahında kilogramı 8 liradan müşteri beklediğini belirtti.