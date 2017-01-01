CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Köse:

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ARTVİN (AA) - CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, "Bu sistem özgürlüklerimizin tek kişiye teslim edileceği sistemdir. Türk halkı buna asla rıza göstermeyecek." dedi.

Köse, partisinin Artvin İl Başkanlığında yaptığı basın açıklamasında, CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığı olarak bu güne kadar 47 ilde çalışma yaptıklarını belirterek, Artvin'den güçlü bir 'hayır' beklediklerini ifade etti.

Köse, 2 aydır alanlarda çalışmalar gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, "Artvin'de karşılaştığımız enerji bizleri çok mutlu etti. Artvin'deki bu enerjinin tüm Anadolu'ya yayılmasını istiyorum. Bizler 1981 anayasasına da karşıydık. İçinde özgürlüklerin olduğu, içinde demokrasinin olduğu, içinde tüm halkların olduğu, tüm renklerin olduğu yeni bir anayasa yazalım dedik." diye konuştu.

Anayasaların toplumsal uzlaşma metinleri olduğunu anlatan Köse, şöyle devam etti:

"Bu bize dayatılmak istenen sistemde uzlaşma var mı? Bir anayasanın tümüyle yeniden yapılması da bazı maddelerin değiştirilmesi de toplumun tüm kesimlerinin ortak akıl ve kabulünü gerektirir ama bu anayasa değişikliğinde hiç kimsenin önerisi alınmadan bizlere dayatıldı. Şimdi yapılmak istenen sistem demokratikleşme için anayasa değişikliği değil, bu bir rejim değişikliğidir. Bu sistem özgürlüklerimizin tek kişiye teslim edileceği sistemdir. Türk halkı buna asla rıza göstermeyecek."

Köse, bu sistemde cumhurbaşkanının yasama, yürütme ve yargı yetkilerini tümüyle kendi üzerine aldığını savunarak, "Bu ülke bir kişinin iki dudağı arasına verilemeyecek kadar kıymetli bir ülkedir. Buna asla rıza göstermeyeceğiz. Bu sistemde demokratik rejimin en önemli özelliği olan kuvvetler ayrılığı ilkesi yok edilmektedir. Oysa ki gerçek demokratik başkanlık sisteminde güçlü kuvvetler ayrılığı ilkesi vardır ama bu sistemde yasamanın, yargının ve yürütmenin birbirini denetleme yetkisi yoktur. Birbirini denetleme ilkesi olmayan ülkelerde diktatörlük olur. Eğer bu değişiklik gerçekleşirse, parlamento sadece bir vitrin olarak kalacaktır. Her şey tek adamın eli ve emriyle gerçekleşecektir." değerlendirmesini yaptı.



