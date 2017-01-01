Sağlık Bakanı Akdağ:

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ERZURUM (AA) - Sağlık Bakanı Recep Akdağ, milletin askerine, polisine kim silah doğrultursa bunun bedelini ödeyeceğini belirterek, "Bu güzel topraklarda bu 780 bin kilometre Türkiye Cumhuriyeti Devleti içerisinde hiç kimsenin eline silah alıpta o silahı vatandaşa doğrultmasına müsaade etmeyeceğiz. 'Biz Kürtlerin koruyucusuyuz' diyen PKK bu ülkede Kürtlere en çok zulmedendir." dedi.

Akdağ, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ve halk oylaması çalışmaları kapsamında geldiği Erzurum'da, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz ile Tekman ilçesini ziyaret etti.

Partisince ilçe meydanında düzenlenen mitingde, seçim otobüsünden vatandaşlara hitap eden Akdağ, halk oylamasına sayılı günler aldığını anımsattı.

CHP'nin HDP ile bir olup sandığın halkın önüne gelmemesi için çok uğraştığını söyleyen Akdağ, şöyle konuştu:

"Birileri 'bu referandumda değiştirilecek anayasa maddeleri için 'hayır deyin' diyor. Biz de 'Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan'ın yol arkadaşları olarak evet diyeceğiz' diyoruz. Niye 'evet' diyoruz? Bu milletin, memleketin üzerinde çok oyun oynadılar. Bu oyunları birlikte bozmamız lazım. 70 senedir bu memleketin üzerinde çok oyun oynadılar. Bu memlekette kardeşi kardeşe düşman edecek politikalar yürüttüler. Milletin lisanına, dinine yaşantısına saygı göstermediler."

Akdağ, geçmişte Türk, Kürt, Laz, Çerkez tüm milletin bir araya gelerek iktidara getirdiği Adnan Menderes'in bir zihniyet tarafından darağacına gönderildiğini anlatarak, milletin coğrafyada bin yıldır ayrı gayrı gözetmeden kardeş gibi yaşadığına işaret etti.

Geçmişte başında sarık olan dedelerin dar ağacına gönderildiğini ifade eden Akdağ, "Milletimize iki şeyden dolayı sıkıntı yaşattılar. Bir, dinini özgürce yaşamaya çalışanlar mani oldular. İki Tekman'da yaşayan kardeşlerimizin büyük çoğunluğu Kürt kardeşlerimizdir. Kürt kardeşlerimizin lisanına da mani oldular. Çocuklarınıza Kürtçe bir isim verme imkanı var mıydı? Şimdi var." diye konuştu.

Akdağ, halkın özgür iradesine mani olmaya çalışan zihniyetlerin yaptığının insanlık medeniyetine sığmadığını dile getirdi.

- "Çok gözyaşı döktük"

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın bu zihniyettekilerin hepsini tarihin çöplüğüne gönderdiğini aktaran Akdağ, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Daha güçlü, kuvvetli olursak, yeni sistemle hem ekonomimiz daha hızlı gelişecek, hem çocuklarımıza iş bulma alanları artacak, hem de 40 senedir başımıza bela olan terör örgütlerini bu memleketten temizlememiz daha da kolaylaşacak. 15 senedir bu ilçelerimize siyaset yaparken gelip gidiyorum. Çocuk doktoruyken de sizin çocuklarınız da çok, bizim yanımıza gelip gittiler. Sizin çocuklarınızla, anneleriyle, babalarıyla beraber çok göz yaşı döktük. Çünkü imkanlarımız yoktu, çok zor durumdaydık. Araştırma hastanesinde 8 çocuk bir odada yatar, anneleri ise mukavvanın üstünde yatardı. Şimdi ise o günler tarihte kaldı."

Akdağ, AK Parti iktidarları döneminde 80 milyon milletin farklılık gözetilmeden bir tutulduğunu vurgulayarak, doğu, batı, kuzey, güney, Kürt, Türk, Laz, Çerkez, zengin, fakir ayırımı yapmaksızın her kesime hizmet ettiklerine işaret etti.

- "CHP, HDP, yanında FETÖ, birbirine pek yakıştılar"

Kendilerinin 80 milyon Türk evladını tek millet olarak gördüğünü ve ona göre hizmet ettiğini belirten Bakan Akdağ, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bu memlekette Kürt yok diyenler, hepsi bu CHP'liler değil miydi? Bu HDP Kürtlerin hakkını koruduğunu söylüyor, CHP ile nasıl kol kola giriyor. FETÖ bunlarla kol kola girmedi mi? Siz olmasaydınız bu gün o FETÖ hainleri düşmanların asker postallarını kafamıza bastırıyor olacaklardı. Bir tarafta CHP, öbür tarafta HDP, yanında FETÖ birbirine pek yakıştılar. Arkalarında Almanlar, İsviçreliler, Belçikalılar, Hollandalılar var. Onlara ne olmuş ki, bizim sandığımıza karışıyorlar. Onları sandığınıza karıştırmayacaksınız değil mi? Allah'ın izniyle karıştırmayacağız. Bizim kardeşlerimiz geçmişte HDP'ye oy vermiş olabilirler ama PKK, HDP ile kol kola girdi ve ne yaptı biliyorsunuz."

Recep Akdağ, HDP'nin terör örgütü PKK ile kol kola girerek çözüm sürecini baltaladığını vurgulayarak, illerde, ilçelerde hendekler kazılarak evlere bombalar yerleştirildiğini hatırlattı.

- "Silahı eline alan bedelini öder"

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin güçlü bir devlet olduğunu söyleyen Akdağ, "Biz adı kim olursa olsun, ister DEAŞ, PKK, PYD, FETÖ, DHKP-C olsun karar vermişiz, kim eline silah alırsa kim bu milletin evladına Kürt, Türk farketmez kim bu milletin polisine askerine silah doğrultursa, biz buna karar vermişiz asla müsamaha göstermeyiz. Gerekeni yapıyoruz, yarın gerekeni yapmaya en ciddi biçimde devam edeceğiz. Silahı eline alan bunun bedelini öder. Bugün de öder, bundan sonra da bu güzel topraklarda bu 780 bin kilometre Türkiye Cumhuriyeti Devleti içerisinde hiç kimsenin eline silah alıpta o silahı vatandaşa doğrultmasına müsaade etmeyeceğiz. 'Biz Kürtlerin koruyucusuyuz' diyen PKK bu ülkede Kürtlere en çok zulmedendir." ifadelerini kullandı.

Akdağ, daha sonra Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile Tekman Kaymakamlığını ziyaret etti.







