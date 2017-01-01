Rize'de arazi anlaşmazlığı kavgası: 3 yaralı

RİZE (AA) - Kalkandere ilçesinde arazi anlaşmazlığı gerçekçesiyle çıkan kavgada üç kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, R.Ç. ile aralarında arazi sebebiyle anlaşmazlık olduğu öne sürülen amcasının çocukları E.Ç. ve T.Ç. arasında söz konunu arazi önünde tartışma çıktı.
Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüştüğü olayda tornavidayla yaralanan R.Ç, silahla E.Ç. ve T.Ç'ye ateş etti.
Yaralanan E.Ç. ve T.Ç, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.
R.Ç. ise Rize Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Olay yerinde yapılan incelemede, 1 el yapımı tabanca, tabanca içerisinde 3 fişek, 2 boş kovan, 1 tornavida, 1 bıçak ve cep telefonu ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.