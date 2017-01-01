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AMASYA (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı, Beşşar Esed rejiminin İdlib'de düzenlediği kimyasal silah saldırısıyla ilgili, "Hiçbir siyasi yaklaşım, hiçbir uluslararası ilişkiler, hiçbir çıkar anlayışı böyle bir tabloyu meşrulaştıramaz. Bunu normal, mazur ve meşru gösteremez. Bu, rejimin karakterini gösteren, 2011'den bu yana sürdürdüğü politikaların hangi mecrada yürüdüğünü gösteren kabul edilemez tablolardan biridir." dedi.

Bostancı, Gümüşhacıköy ilçesinde esnaf ve resmi kurumları ziyaret etti. Esed rejiminin kimyasal silah saldırısını kınayan Bostancı, Esed rejiminin kendi halkına karşı 2011'den beri doğrudan doğruya şiddet kullanarak katliamlar yapan bir rejim olma niteliğini sürdürdüğünü söyledi.

Suriye'de barış görüşmeleri ve ateşkes müzakeresine varıldığını, diplomasinin önünün açılması beklenirken yaşanan saldırının utanç verici olduğunu vurgulayan Bostancı, şöyle devam etti:

"Esed rejimi fırsattan istifade orada bir oldu bitti yaratmaya çalışmaktadır. Bu saldırı neticesinde ortaya çıkan görüntüler tam bir vahşettir. 'Ben insanım' diyen herkesin yüreğini sızlatan, buna sebep olanları lanetleyen bir tablo ortaya koymaktadır. O çocukların hali, insanların hali son derece acı vericidir. Hiçbir siyasi yaklaşım, hiçbir uluslararası ilişkiler, hiçbir çıkar anlayışı böyle bir tabloyu meşrulaştıramaz. Bunu normal, mazur ve meşru gösteremez. Bu, rejimin karakterini gösteren, 2011'den bu yana sürdürdüğü politikaların hangi mecrada yürüdüğünü gösteren kabul edilemez tablolardan biridir."

Esed rejiminin kendi karakterine uygun olanı yaptığı, dünya kamuoyunun ise buna karşı daha çok söylenme biçiminde sesini yükselttiğini dile getiren Bostancı, söylenmeden söylemeye geçmek için ulusal yapıların harekete geçmesi, müstebitlerin cezalandırılması gerektiğine işaret etti.

Bostancı, Suriye'de veya başka bir yerde kimyasal saldırı yaşandığında buna karşı en sert şekilde güç kullanarak cevap verileceğini beyan eden, iradesini geçmişte ortaya koyan ABD'nin ne olduğu anlaşılmayan bir açıklama ile bunu geçiştirmesinin de dikkat çekici olduğunu anlatarak, "Sonuçta geçmişte buna benzer bir kimyasal saldırı olmuş ve Obama yönetimi, Amerika'nın bu konuyla ilişkin kırmızı çizgilerini pembeleştiren bir açıklama yapmıştı. Ümit ederiz Amerika, kendisinin ortaya koyduğu ve insanlık adına arkasında durduğunu iddia ettiği değerler istikametinde bir tavır alır." ifadesini kullandı.