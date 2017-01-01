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YEREL HABERLER  / MARDİN HABERLERİ
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Eski Kültür ve Turizm Bakanı Ünal:

05 Nisan 2017 Çarşamba, 18:14
Eski Kültür ve Turizm Bakanı Ünal:

MARDİN (AA) - Eski Kültür ve Turizm Bakanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, "Bu coğrafyada kendi kaderimizi kendimiz belirleyelim istiyoruz." dedi.

Mardin'deki temasları kapsamında Nusaybin ilçesindeki Seçim Koordinasyon Merkezinde partililere hitaben konuşan Ünal, anayasa değişikliğine ilişkin 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasının önemine değindi.

"Bizler dertli insanlarız. Bizi dertli kılan şey bu coğrafyanın mazlum çocukları olmamızdır. Son 150 yıldan beri bu coğrafyada yaşayan ve ortak kaderi paylaşan hepimiz bir düzen arıyoruz. Bu coğrafyada kendi kaderimizi kendimiz belirleyelim istiyoruz." diyen Ünal, şöyle devam etti:

"Bu coğrafyaya 10 bin, 5 bin kilometre öteden gelip kaderimizi tayin etmek isteyenlere, 'Bu bizim kaderimiz, bu, bu coğrafyada yaşayan, ortak kaderi paylaşan, Kürt, Türk, Arap, bütün kimliklerin kendi mukadderatına karar vermesi gereken bir kader diyoruz. Birilerinin piyonu olmadan, birilerinin distribütörü gibi davranmadan geçmişte olduğu gibi yeniden birliğimizi, beraberliğimizi inşa edip, coğrafyayı kader bilip, yeniden bir düzen kurmaya çalışıyoruz."

AK Parti Mardin Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferansla bağlandığı, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin katılımıyla düzenlenen törende 4 bin 600 konutun temelinin atıldığını hatırlatarak, Nusaybin halkının layık olduğu bir yaşama kavuşacağını vurguladı.

"Eskiden Nusaybin Doğu'nun Paris'i sayılırdı. Eski güzel günlerimize dönmek için elimizden geleni yapıyoruz." ifadelerini kullanan Çankırı, bu kapsamda ilgili bakanlıklarca yürütülen çalışmalara ve hazırlanan projelere değindi.

16 Nisan'da gerçekleştirilecek halk oylamasının önemli olduğuna işaret eden Bölünmez, "Konu, AK Parti veya milletvekili davası olarak değil, çocuklarımızın geleceği olarak düşünülmesi gerekir."

Daha sonra Ünal ve beraberindekiler esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla görüştü.


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